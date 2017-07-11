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Заря проведет спарринг с Динамо Тбилиси

Луганчане определились с финальным спарринг-партнером

  • 11.07.2017 15:47
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ФК Заря
© ФК Заря

Финальным спарринг-партнером луганской «Зари» на учебно-тренировочных сборах команды в Словении станет чемпион Грузии – тбилисское «Динамо».

ФК «Динамо» (Тбилиси) — грузинский футбольный клуб из Тбилиси. Самая известная из грузинских команд, одна из сильнейших команд чемпионата СССР. Чемпионом СССР команда становилась лишь дважды, зато бронзовым призёром 13 раз — больше, чем какой-либо другой клуб. Главным триумфом команды является победа в 1981 году в Кубке Кубков. В финале, который проходил в Дюссельдорфе, грузинская команда победила восточногерманский клуб «Карл Цейсс» 2:1.

В 1990 году, когда грузинские клубы вышли из состава чемпионата СССР и начали проводить собственные соревнования, команда изменила название на «Иберия», но спустя некоторое время вернулась к прежнему названию — «Динамо».

Луганская «Заря» уже встречалась с «Динамо» из Тбилиси. Зимой 2011-го луганчане выиграли со счётом 2:1, а летом того же года соперники разошлись миром – 0:0. Спустя два года соперники встретились вновь. Было это в Турции, и мы добились уверенной победы – 4:0.

Совместная тренировка «Заря» - «Динамо» состоится в среду, 12-го июля. Текстовая онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте. Начало встречи – 19:00.

Источник — ФК Заря

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