Жеребкування другого етапу Кубку України відбудеться 13 липня

У четвер, 13 липня, о 12:00 у Будинку футболу відбудеться жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубку України сезону 2017/2018, в якому братимуть участь 13 переможців першого попереднього етапу та 15 команд Першої ліги, загалом - 28 команд. Базовий день матчів – 26 липня.
Серед запрошених гостей, відомі футболісти та тренери збірних команд України – Сергій Попов та Василь Кардаш.
Повний список учасників другого попереднього етапу Кубку України сезону 2017/2018:
1. «Волинь» (Луцьк)
2. «Десна» (Чернігів)
3. «Геліос» (Харків)
4. «Колос» (Ковалівка)
5. «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка)
6. «Авангард» (Краматорськ)
7. «Арсенал-Київ» (Київ)
8. «Черкаський Дніпро» (Черкаси)
9. «Оболонь-Бровар» (Київ)
10. «Полтава» (Полтава)
11. «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
12. «Інгулець» (Петрове)
13. «Миколаїв» (Миколаїв)
14. «Суми» (Суми)
15. «Жемчужина» (Одеса)
16. «Рух» (Винники)
17. «Балкани» (Балкани)
18. «Нива-В» (Вінниця)
19. «Енергія» (Нова Каховка)
20. «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
21. «Нікополь» (Нікополь)
22. «Агробізнес» (Волочиськ)
23. «Дніпро-1» (Дніпро)
24. «Полісся» (Житомир)
25. «Львів» (Львів)
26. «Нива» (Тернопіль)
27. «Таврія-Сімферополь» (Херсон) / «Скала» (Стрий)*
28. «Демня» (Львівська обл).
* у зв’язку із неявкою команди «Скала» (Стрий) на матч першого попереднього етапу Кубку України, питання переможця зазначеної пари розглядатиметься Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ
Источник — Федерация футбола Украины
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