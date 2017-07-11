Жеребкування другого етапу Кубку України відбудеться 13 липня

У четвер, 13 липня, о 12:00 у Будинку футболу відбудеться жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубку України сезону 2017/2018, в якому братимуть участь 13 переможців першого попереднього етапу та 15 команд Першої ліги, загалом - 28 команд. Базовий день матчів – 26 липня.



Серед запрошених гостей, відомі футболісти та тренери збірних команд України – Сергій Попов та Василь Кардаш.



Повний список учасників другого попереднього етапу Кубку України сезону 2017/2018:



1. «Волинь» (Луцьк)

2. «Десна» (Чернігів)

3. «Геліос» (Харків)

4. «Колос» (Ковалівка)

5. «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка)

6. «Авангард» (Краматорськ)

7. «Арсенал-Київ» (Київ)

8. «Черкаський Дніпро» (Черкаси)

9. «Оболонь-Бровар» (Київ)

10. «Полтава» (Полтава)

11. «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

12. «Інгулець» (Петрове)

13. «Миколаїв» (Миколаїв)

14. «Суми» (Суми)

15. «Жемчужина» (Одеса)

16. «Рух» (Винники)

17. «Балкани» (Балкани)

18. «Нива-В» (Вінниця)

19. «Енергія» (Нова Каховка)

20. «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

21. «Нікополь» (Нікополь)

22. «Агробізнес» (Волочиськ)

23. «Дніпро-1» (Дніпро)

24. «Полісся» (Житомир)

25. «Львів» (Львів)

26. «Нива» (Тернопіль)

27. «Таврія-Сімферополь» (Херсон) / «Скала» (Стрий)*

28. «Демня» (Львівська обл).



* у зв’язку із неявкою команди «Скала» (Стрий) на матч першого попереднього етапу Кубку України, питання переможця зазначеної пари розглядатиметься Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ