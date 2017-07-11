АЛИЕВ: «В Днепре у Рамоса не увидел ни одной одинаковой тренировки»

Александр АЛИЕВ — одна из самых противоречивых личностей в современном украинском футболе. Пройдя обучение в легендарной динамовской академгруппе 1985 года рождения, в которой Павел Яковенко и Евгений Котельников собрали талантливых игроков не только из Украины, уроженец России Алиев подавал большие надежды. При этом подкреплял лестные слова специалистов эффектными голами и яркой игрой в юношеских сборных Украины.



Но, как оказалось, только Яковенко и мог найти управу на безумно талантливого и настолько же бесшабашного исполнителя. Выйдя из-под опеки Павла Александровича, Александр Алиев раскрасил свою карьеру черно-белыми красками. И можно очень долго спорить, какой цвет там все же преобладает.



— Александр, молодым в команде всегда тяжело, а вы дебютировали в Динамо, когда вам было лишь 17 лет. Кто из ветеранов поначалу помогал, давал советы?

— Не могу сказать, что мы дружили, но под свое крыло меня взял Александр Хацкевич, он мне на первых порах и помогал. И еще Валентин Белькевич, Царство ему Небесное. Дедовщины в то время не было. Те же Владислав Ващук и Александр Головко нормально к нам относились.



— Вы позитивно отнеслись к назначению Хацкевича главным тренером Динамо?

— А почему нет? Конечно, я рад. Я с ним общаюсь, сразу позвонил, поздравил, пожелал побед. Все-таки он столько лет играл в Киеве, а теперь заслуженно стал тренером.

— В последнее время все кому не лень активно критикуют руководство бело-синих, что оно назначает тренерами только тех, кто имеет отношение к системе Динамо (Валерий Газзаев и Юрий Семин — исключение), так называемых людей «с динамовским сердцем». Как вы к этому относитесь?

— Есть хозяин клуба, это его право — решать, кто будет тренировать команду. Поставил Сергея Реброва — он выиграл два чемпионата. Сейчас Игорь Суркис видит, что Александр Хацкевич подходит команде. Как можно критиковать человека, который тратит свои деньги? Только ему решать, кто должен тренировать, а кто — нет.



— До прихода Семина вы нечасто выходили в основе. Пришел Юрий Павлович — и все резко изменилось. Как считаете, с чем связано это доверие?

— Наверное, я где-то не прав был, когда был молодой, и гульки были. Иногда перебарщивал с этим. Пришел Семин — поверил в меня, дал шанс. Я увидел, что он на меня рассчитывает, что я ему нужен, и понял, что буду цепляться за любой шанс. Я думаю, что оправдал его доверие, и очень благодарен за возможность себя показать.



— В 2009 году вы вместе с Динамо остановились за шаг до финала Кубка УЕФА, много играли, забивали и ассистировали. Это один из лучших ваших сезонов в карьере?

— Думаю, что на профессиональном уровне — да. Мы стали чемпионами, на 15 очков опередили Шахтер. Единственное, что не вышло, — не сумели выйти в финал Кубка УЕФА. Было бы интереснее, если бы мы с горняками сыграли в финале, а в полуфинале — с кем-то другим.



— Как считаете, чего не хватило тогда, чтобы пройти Шахтер?

— Мы упустили свою возможность в Киеве, когда сыграли вничью, а должны были побеждать. Были ошибки и игроков, а может, где-то и главного тренера. Но ничего не поделаешь, это футбол…



— В следующем сезоне Динамо тренировал уже Газзаев. Вы стали играть гораздо меньше. Что произошло?

— В первую очередь я получил серьезную травму в игре за Суперкубок — разрыв связок голеностопа. Долго восстанавливался. Потом вылечился и обнаружил, что Газзаев не видит меня в составе. Я понял, что пора уходить. Именно поэтому ушел в Локомотив.

— В сезоне-2011/2012 у вас была микросерия, когда вы забили красивые мячи в двух подряд матчах на НСК Олимпийский. Всего в том чемпионате вы отличились пять раз. Но потом опять что-то произошло, и вы оказались в аренде в Днепре. Как возник тот вариант?

— Не думаю, что об этом стоит говорить даже сейчас. Это наши с Палычем дела. Он мне дал понять, что не видит меня в заявке на новый сезон. Была возможность перейти в Днепр, я этим воспользовался. Уходить было неприятно. Но были и свои плюсы. Я поработал с Хуанде Рамосом, и это хороший опыт.



— И чем был хорош этот опыт?

— Проведя четыре месяца в Днепре, я не увидел ни одной одинаковой тренировки — каждый день было что-то новое. Рамос постоянно смотрел матчи наших оппонентов. И перед игрой мы тренировались, подстраиваясь под стиль нашего соперника. Шла недельная подготовка к поединку, мы смотрели, как противники играют, чтобы не было проблем в матче.



— Вы стали обладателем Бронзовой бутсы на молодежном ЧМ-2005, больше вас на том форуме забил лишь Лионель Месси. Помните тот чемпионат?

— У Льоренте было столько же голов, сколько и у меня, но на одну результативную передачу больше, поэтому он получил Серебряную бутсу, а я — Бронзовую. Месси тогда никто особо не знал. Я думаю, что как раз после этого чемпионата его карьера и пошла вверх.



— Через год вы играли в финале молодежного Евро, где уступили голландцам. Как считаете, ваше поколение сумело себя реализовать полностью?

— На данный момент ни я, ни Тема Милевский не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки! Нужно было в то время быть умнее. Если говорить, например, про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите — ребята играют. Очень жаль, что Димка перешел в Барселону, но не закрепился. Просто так Барса ведь не покупает, тем более за такие деньги…