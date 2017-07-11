Михайло ПЛОХОТНЮК: «Пропозиція Динамо стала для мене новим шансом»

Найкращий бомбардир юнацької першості України минулого сезону одесит Михайло Плохотнюк першу частину нового чемпіонату проведе на правах оренди в київському «Динамо».



Після підписання угоди 18-річний футболіст поділився своїми емоціями:



- Пропозиція від київського «Динамо» стала для мене новим шансом і випробуванням у житті. Хочеться допомогти клубу в Юнацькій Лізі УЄФА і чемпіонаті України. Поки все складається непогано, керівництво і тренери «Динамо» прийняли мене добре, атмосфера в команді також дружня.



- Як давно з'явився до вас інтерес з боку «Динамо»?

- Знав про нього досить давно - ще минулого літа, після матчу першого кола чемпіонату. Я в Києві забив два м'ячі в складі «Чорноморця» U-19, з тих пір кияни почали мною цікавитися, також взимку на мене виходили. Нарешті, цього літа все склалося вдало, сподіваюся, зможу надалі допомогти «Динамо». Тож пропозиція від киян сюрпризом для мене не стала, цей перехід був в моїх планах.



- Скільки часу ви вже тренуєтеся в новому колективі?

- Вже тиждень. Була розмова з тренерським штабом, спілкувався і з Юрієм Морозом, і з Ігорем Костюком, враження залишилися лише позитивні. У команді цікавий і різноманітний тренувальний процес. Грати буду на позиції центрального нападника, як і раніше в «Чорноморці».



- Напевно, багатьох нинішніх партнерів по команді знали до цього?

- Так, перетинався з хлопцями у збірній України, та й в чемпіонаті грали один проти одного, з багатьма спілкувався, тож ніяких проблем не виникло.



- Уже знаєте, в іграх за яку команду вас будуть задіяти - U-19 чи U-21?

- Поки що працюю з «Динамо» U-19, тижневий збір провів з молодіжним складом. А надалі вже тренерський штаб вирішуватиме, за який колектив мені виступати. Першу гру в молодіжній першості проти своєї команди - «Чорноморця» - однозначно грати не зможу за умовами орендної угоди. А там подивимося.



- Минулого сезону ви стали найкращим бомбардиром юнацької першості, забивши 19 м'ячів. Які цілі і завдання ставите перед собою в новому чемпіонаті?

- Кожен наступний сезон хочеться проводити все краще і краще. Мета - забити, якомога більше м'ячів, допомагати команді здобувати перемоги в кожному матчі, ну, і особистий результат також важливий - як в Юнацькій Лізі УЄФА, так і в чемпіонаті України.



- Ваша оренда розрахована до зими, а які подальші плани?

- Обговоримо їх з керівництвом «Динамо» вже взимку. Все буде залежати від бажання і цілей клубу, а також від моїх інтересів.