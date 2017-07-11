ОФИЦИАЛЬНО: Бавария арендовала Хамеса с последующим выкупом

«Бавария» и мадридский «Реал» сегодня договорились о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Футболист проведет два года в аренде до 30 июня 2019 года, после чего будет выкуплен. Хамес Родригес подпишет контракт после прохождения обязательного медицинского обследования.

С шестью голами на счету полузащитник стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года. Тем же летом он перешёл из «Монако» в «Реал». За последние три года в составе «королевского» клуба Хамес дважды становился победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Испании и победителем клубного чемпионата мира. В общей сложности Хамес провёл за «Реал» 111 матчей, забил 36 мячей и отдал 41 голевую передачу.

«Мы очень счастливы, что смогли реализовать этот трансфер. Подписание Хамеса Родригеса было большим желанием Карло Анчелотти. Вместе они успешно работали в «Реале», - рассказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. «Хамес может играть на нескольких позициях, является большим мастером стандартов, опасен у ворот соперника. Нет никаких сомнений, что этот трансфер значительно поднимет уровень нашей команды».

Хамес Родригес будет в составе «Баварии» в предстоящее турне по Китаю и Сингапуру, которое начнется в грядущее воскресенье.