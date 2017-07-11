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Сталь арендовала нападающего молодежной команды Динамо

Алексей Щебетун продолжит карьеру в клубе из Камянского

  • 11.07.2017 14:57
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Нападник молодіжної команди «Динамо» Олексій Щебетун до кінця 2017 року на правах оренди виступатиме за клуб Прем'єр-ліги «Сталь» із Кам'янського.

Щебетун є вихованцем ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановcького, після її закінчення виступав за «Динамо» (U-19) та «Динамо» (U-21). У сезоні 2016/17 в молодіжному чемпіонаті провів у складі «Динамо» 32 матчі, забив 11 м'ячів.

Источник — ФК Динамо Киев

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