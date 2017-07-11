Андрій Скарлош та Артем Козлов - гравці Геліоса

Досвідчений хавбек Андрій Скарлош захищатиме кольори «Геліоса» під 9-м ігровим номером, а на ігровій формі форварда Артема Козлова (на головній світлині) буде 99-й номер.

Крім цього, визначилися зі своїми ігровими номерами й інші новачки команди, про підписання яких повідомлялося раніше. Так, Володимир Шопін гратиме під 3-м номером, а Ігор Семенина - під 7-м.

Козлов Артем

Народився 12 серпня 1992 року. Зріст - 182 см, вага - 77 кг. Позиція - нападник.

Грав у командах «Ворскла» U-21 Полтава, «Заря» Бельци, Молдова, «Рокита» Полтава (аматори), «Кремінь» Кременчук.

Виступав за збірну України U-18 (2010 р, 1 матч).

Скарлош Андрій

Народився 25 червня 1987 року. Зріст - 176 см, вага - 71 кг. Позиція - півзахисник.

Грав у командах «Дніпро-2» Дніпро, «Сталь» Кам'янське, «Металург» Донецьк, «Полісся» Добрянка, «Титан» Армянськ, «Шахтар» Свердловськ, «Авангард» Краматорськ, ПФК «Суми» Суми, «УкрАгроКом» Головківки , «Сталь» Алчевськ, «Черкаський Дніпро» Черкаси.

Переможець першості України у Другій лізі чемпіонату сезону 2014/15 рр. («Черкаський Дніпро»).

Срібний призер першості України в Першій лізі сезону 2015/16 рр. («Черкаський Дніпро»).