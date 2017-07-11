Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Томаш Кендзера проходит медобследование в Киеве

Поляк близок к переходу в «Динамо»

  • 11.07.2017 14:38
  • 657 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Томаш Кендзера
© Getty Images. Томаш Кендзера
Защитник «Леха» Томаш Кендзера прибыл в Киев и в настоящее время проходит медицинское обследование. Фото выложила на своей странице в Твиттере компания F-MG, которая представляет интересы футболиста.
 
 
Ранее сообщалось, что польский футболист обойдется «Динамо» в 1,5 миллиона евро.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.