Томаш Кендзера проходит медобследование в Киеве

Защитник «Леха» Томаш Кендзера прибыл в Киев и в настоящее время проходит медицинское обследование. Фото выложила на своей странице в Твиттере компания F-MG, которая представляет интересы футболиста.
Testy medyczne Tomka Kędziory. pic.twitter.com/y3meUh5JLp— F-MG.com (@fmg_agent) July 11, 2017
Ранее сообщалось, что польский футболист обойдется «Динамо» в 1,5 миллиона евро.
Источник — Sport.ua
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