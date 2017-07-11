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Гравці Десни підписали нові контракти з клубом

Декілька футболістів подовжили угоди з черніігвським клубом

  • 11.07.2017 14:15
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ЧEline
© ЧEline
Напередодні старту в сезоні-2016/17 клуб продовжив угоди з гравцями, в яких закінчилися контракти. Про це повідомили в прес-службі ФК «Десна». 
 
Так, ветерани «Десни» Павло Щедраков і Вадим Мельник підписали угоди терміном на один рік, а Вадим Бовтрук, Єгор Картушов, Олег Шевченко, Олександр Волков та Костянтин Махновський – на два роки.

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