Александр Алиев ведет переговоры с израильским клубом

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев ведет переговоры с клубом из Израиля.

Александром заинтересовался «Бней Сахнин» из города Сахнин, выступающий в местной суперлиге. В минувшем чемпионате эта команда заняла пятое место, отстав от зоны еврокубков на 12 очков. Высшее достижение клуба, основанного в 1991 году, — победа в Кубке Израиля-2004.

Напомним, ранее Алиев признался, что его менеджеры ведут переговоры с одной из команд.