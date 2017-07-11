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Александр Алиев ведет переговоры с израильским клубом

Экс-игрок киевского «Динамо» может перейти в «Бней Сахнин»

  • 11.07.2017 14:09
  • 739 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Александр Алиев
© Getty Images. Александр Алиев
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев ведет переговоры с клубом из Израиля.
 
Александром заинтересовался «Бней Сахнин» из города Сахнин, выступающий в местной суперлиге. В минувшем чемпионате эта команда заняла пятое место, отстав от зоны еврокубков на 12 очков. Высшее достижение клуба, основанного в 1991 году, — победа в Кубке Израиля-2004.
 
Напомним, ранее Алиев признался, что его менеджеры ведут переговоры с одной из команд.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 11.07.2017 14:14
    -1
    В процессе переговоров выяснилось, что Алиев уже задолжал им крупную сумму .. )))
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    alextatsenko
    online
      alextatsenko, 11.07.2017 14:17
    -2
    А им ещё один бухарик нужен?
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    alextatsenko
    online
      alextatsenko, 11.07.2017 14:18
    0
    alextatsenko, 11.07.2017 14:17
    А им ещё один бухарик нужен?
    Будет разлагать дисциплину у евреев!!!
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