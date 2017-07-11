Александр Алиев ведет переговоры с израильским клубом

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев ведет переговоры с клубом из Израиля.
Александром заинтересовался «Бней Сахнин» из города Сахнин, выступающий в местной суперлиге. В минувшем чемпионате эта команда заняла пятое место, отстав от зоны еврокубков на 12 очков. Высшее достижение клуба, основанного в 1991 году, — победа в Кубке Израиля-2004.
Напомним, ранее Алиев признался, что его менеджеры ведут переговоры с одной из команд.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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