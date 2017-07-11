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ОФИЦИАЛЬНО: киевское Динамо подписало Плохотнюка

Лучший бомбардир чемпионата U-19 стал динамовцем

  • 11.07.2017 14:03
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Нападающий Михаил Плохотнюк, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата U-19, подписал арендное соглашение с ФК «Динамо» (Киев).
 
18-летний футболист (дата рождения – 12 марта 1999) является воспитанником ФК «Черноморец» (Одесса). За «моряков» дебютировал и на профессиональном уровне, начав играть в команде U-19 в сезоне 2015/2016, в котором в общей сложности провел 24 матча (забил 8 мячей). Также в том же сезоне сыграл 2 матча (1 гол) и за старших одноклубников в чемпионате U-21.
 
В прошлом сезоне также привлекался к играм за команды U-21 и U-19 – в юношеском чемпионате сыграл 24 матча (19 мячей), в молодежном провел 8 матчей (1 мяч).
 
Арендное соглашение 18-летнего нападающего с ФК «Динамо» (Киев) рассчитано до 31 декабря 2017 года.

Источник — ФК Динамо Киев

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