ОФИЦИАЛЬНО: киевское Динамо подписало Плохотнюка

Нападающий Михаил Плохотнюк, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата U-19, подписал арендное соглашение с ФК «Динамо» (Киев).

18-летний футболист (дата рождения – 12 марта 1999) является воспитанником ФК «Черноморец» (Одесса). За «моряков» дебютировал и на профессиональном уровне, начав играть в команде U-19 в сезоне 2015/2016, в котором в общей сложности провел 24 матча (забил 8 мячей). Также в том же сезоне сыграл 2 матча (1 гол) и за старших одноклубников в чемпионате U-21.

В прошлом сезоне также привлекался к играм за команды U-21 и U-19 – в юношеском чемпионате сыграл 24 матча (19 мячей), в молодежном провел 8 матчей (1 мяч).

Арендное соглашение 18-летнего нападающего с ФК «Динамо» (Киев) рассчитано до 31 декабря 2017 года.