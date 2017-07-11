ОФИЦИАЛЬНО: Антонио Кассано перешел в Эллас Верону

блин чем Десна хуже Вереса не понимаю, тем что была 2 а не 3 так это наоборот вроде как вторым бы...

А зря звездочку не поставили, это круто. Тот же Милан не стесняется ставить одну звездочку. Вроде...

Желаю тебе 3 года побамжевать.

Да понятно, на майдане все просрали. А вот даунбас, с гудком и путен приди - сейчас шикует и икру...

Несуществующие стрАны - это дынырылыныры ))) а еще , петушок,расскажи нам зачем на бамбас-полянке...

форма супер!!!