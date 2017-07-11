ОФИЦИАЛЬНО: Антонио Кассано перешел в Эллас Верону

Официальный сайт «Эллас Вероны» объявил о подписании Антонио Кассано. 34-летний нападающий успешно прошел медобследование и подписал с клубом годичный контракт.
Рекордсмен сборной Италии по количеству голов на чемпионатах Европы (3) выбрал себе 99-й номер.
Official: Hellas Verona sign Antonio Cassano on a free transfer pic.twitter.com/u13TMuDMjC— Serie A News (@TransfersCalcio) July 10, 2017
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