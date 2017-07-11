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ОФИЦИАЛЬНО: Антонио Кассано перешел в Эллас Верону

Ветеран будет выступать под номером 99

  • 11.07.2017 13:37
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Метки
ФК Эллас Верона. Антонио Кассано
© ФК Эллас Верона. Антонио Кассано

Официальный сайт «Эллас Вероны» объявил о подписании Антонио Кассано. 34-летний нападающий успешно прошел медобследование и подписал с клубом годичный контракт.

Рекордсмен сборной Италии по количеству голов на чемпионатах Европы (3) выбрал себе 99-й номер. 

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