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В Беларуси коуч приговорен к исправительным работам за взятку арбитру

Главный тренер «Сморгони» пытался за 100 евро получить «правильного» рефери на матч с соперниками

  • 11.07.2017 12:01
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БФФ
© БФФ
В столице Беларуси Минске завершился суд по делу бывшего наставника «Сморгони» Николая Рындюка. Коуч, которому грозило до 5 лет лишения свободы, получил наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 25% заработной платы в пользу государства.
 
Рындюку инкриминировалась ч. 1 ст. 431 УК РБ («Дача взятки»). Согласно материалам следствия, будучи коучем «Сморгони», Рындюк передал бывшему главе судейства и инспектирования БФФ Жукову 100 евро, чтобы тот назначил «правильного» арбитра на матч с «Оршей» в рамках Первой лиги чемпионата. В тот же день экс-судью задержали, а Николай Рындюк проходил по делу в качестве свидетеля. Однако судебного преследования не избежал, так как сотрудничать начал не добровольно, а после задержания.
 
Суд не усмотрел в действиях Николая Рындюка корыстных мотивов, поэтому не стал прибегать к лишению свободы. Рындюк не стал обжаловать приговор, и он уже вступил в законную силу.
 
В качестве футболиста Николай Рындюк выступал за московский «Локомотив» в 1998-1999 годах. В составе московского клуба он дважды выигрывал бронзовые награды чемпионата России. В 2002 году он также выступал за «Рубин» (Казань). «Сморгонь» была первой командой в тренерской карьере Рындюка.

Источник — Прессбол

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