В Беларуси коуч приговорен к исправительным работам за взятку арбитру

В столице Беларуси Минске завершился суд по делу бывшего наставника «Сморгони» Николая Рындюка. Коуч, которому грозило до 5 лет лишения свободы, получил наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 25% заработной платы в пользу государства.

Рындюку инкриминировалась ч. 1 ст. 431 УК РБ («Дача взятки»). Согласно материалам следствия, будучи коучем «Сморгони», Рындюк передал бывшему главе судейства и инспектирования БФФ Жукову 100 евро, чтобы тот назначил «правильного» арбитра на матч с «Оршей» в рамках Первой лиги чемпионата. В тот же день экс-судью задержали, а Николай Рындюк проходил по делу в качестве свидетеля. Однако судебного преследования не избежал, так как сотрудничать начал не добровольно, а после задержания.

Суд не усмотрел в действиях Николая Рындюка корыстных мотивов, поэтому не стал прибегать к лишению свободы. Рындюк не стал обжаловать приговор, и он уже вступил в законную силу.

В качестве футболиста Николай Рындюк выступал за московский «Локомотив» в 1998-1999 годах. В составе московского клуба он дважды выигрывал бронзовые награды чемпионата России. В 2002 году он также выступал за «Рубин» (Казань). «Сморгонь» была первой командой в тренерской карьере Рындюка.