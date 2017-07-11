У Роберто Карлоса родился девятый ребенок

Экс-футболист сборной Бразилии Роберто Карлос, который выступал за мадридский «Реал», миланский «Интер», стамбульский «Фенербахче» и российский «Анжи», отпраздновал рождение дочки, которую назвали Марина. Это девятый ребенок Карлоса.

Нынешняя супруга Мариана в 2009 году родила футболисту дочь Мануэлу. Троих детей Роберто Карлос нажил со своей первой женой Алехандрой — дочерей Роберту, Джованну и сына Роберто Карлоса-младшего. Плюс еще четверо сыновей — Карлос Эдуардо, Кристофер, Жуниор и Лука — появились на свет в результате отношений с другими женщинами.