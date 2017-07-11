Верес может проводить домашние матчи на Арене-Львов

«Верес» усиленно ищет не только телетранслятора, но и домашний стадион.
«Сегодня мы в активной фазе переговоров с «Ареной Львов». Осталось только согласовать сумму. Бюджетное учреждение должно согласовывать свои условия с вышестоящим руководством.Ничего не хочу сказать, там работают хорошие менеджеры, они пытаются сформулировать договоренности, чтобы «Арена Львов» увидела матчи «Вереса» как наш основной домашний стадион, – сказал Хахлев.
Ранее сообщалось о том, что «Верес» будет базироваться в Винниках.
Напомним, что львовские «Карпаты» будут играть домашние матчи на стадионе «Украина».
Источник — ТК Футбол
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