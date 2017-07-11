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Верес может проводить домашние матчи на Арене-Львов

Президент ровенского клуба Алексей Хахлев ведет переговоры с руководством стадиона

  • 11.07.2017 11:27
  • 307 просмотров
  • 2 комментария
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arenalviv.com.ua
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«Верес» усиленно ищет не только телетранслятора, но и домашний стадион.
 
«Сегодня мы в активной фазе переговоров с «Ареной Львов». Осталось только согласовать сумму. Бюджетное учреждение должно согласовывать свои условия с вышестоящим руководством.Ничего не хочу сказать, там работают хорошие менеджеры, они пытаются сформулировать договоренности, чтобы «Арена Львов» увидела матчи «Вереса» как наш основной домашний стадион, – сказал Хахлев.
 
Ранее сообщалось о том, что «Верес» будет базироваться в Винниках.   
 
Напомним, что львовские «Карпаты» будут играть домашние матчи на стадионе «Украина».

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    acfred
    online
    acfred, 11.07.2017 11:53
    +1
    Где Верес и где Карпаты, но на Львов Арене играть будет Верес) блин ну капец
    Ссылка
    Rybachuk Mihail
    online
      Rybachuk Mihail, 11.07.2017 12:00
    0
    acfred, 11.07.2017 11:53
    Где Верес и где Карпаты, но на Львов Арене играть будет Верес) блин ну капец
    "Халява" вынуждает играть на соответствующем стадионе...
    Ссылка
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