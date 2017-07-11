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Таврия заявила на Вторую лигу 15 футболистов, среди них 5 новичков

Симферопольский клуб в ближайшее время дозаявит еще несколько игроков

  • 11.07.2017 11:15
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scontent-a.xx.fbcdn.net. Вадим Гриппа
© scontent-a.xx.fbcdn.net. Вадим Гриппа
Симферопольская «Таврия» для участия во Второй лиге заявила 15 футболистов, среди которых пятеро новичков: Роман Гурин, Виктор Адаменко, Ян Ковалевский, Анатолий Масалов и Руслан Курдас. В ближайшее время будет дозаявлено ещё несколько игроков.
 
Вратари:
 
Роман Гурин, 36 лет
Игорь Левченко, 25 лет
Константин Шелякин, 24 года
 
Защитники:
 
Виктор Адаменко, 21 год
Владимир Бижко, 28 лет
 
Полузащитники:
 
Анатолий Масалов, 27 лет
Ян Ковалевский, 24 года
Максим Логвиненко, 26 лет
Виталий Фетисов, 21 год
Владислав Журавленко, 19 лет
Даниил Масюткин, 29 лет
Вадим Гриппа, 25 лет
Андрей Павлик, 24 года
 
Нападающие:
 
Руслан Курдас, 23 года
Евгений Соколан, 25 лет
 
Напомним, что Вторая лига стартует уже в ближайшие выходные. Симферопольская «Таврия» свой первый матч проведет 16 июля (воскресенье) в Николаеве против дублеров ФК «Николаев».
 

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