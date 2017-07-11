Ассистент Морозюк, грубиян Хочолава и незаменимый Боровик

«Статистика, возможно, знает все. Но ее знают не все». Sport.uа решил опровергнуть этот афоризм, подсчитав основные статистические показатели игроков в минувшем чемпионате Украины. И цифры, нужно отметить, получились весьма любопытные.

Многие в концовке чемпионата следили за бомбардирской гонкой между Андреем Ярмоленко и Факундо Феррейрой. Динамовец в итоге опередил форварда «Шахтера» на два мяча, но при этом у Ярмоленко пять результативных ударов с точки, а у Феррейры – один. Также динамовец и горняк заняли первые места в списке лучших ассистентов чемпионата – Николай Морозюк отдал 10 голевых передач, а Дарио Срна – 9.

Интересно, что вратарем, который провел больше всех «сухих» матчей стал Евгений Боровик, который в минувшем сезоне защищал цвета двух клубов – «Черноморца» и «Карпат». Он же провел больше всех минут в сезоне, став самым незаменимым игроком чемпионата. При этом в планы нового главного тренера львовян – испанца Серхио Наварро опытный голкипер почему-то не входит.

А вот новичок «Шахтера» Давид Хочолава в прошлом сезоне стал самым грубым игроком чемпионата, заработав две красные и 15 (!) желтых карточек.

ГВАРДЕЙЦЫ

1. Евгений БОРОВИК («Черноморец», «Карпаты») - 2790 минут

2. Александр СВАТОК («Днепр») - 2746

3. Заури МАХАРАДЗЕ («Олимпик») - 2735

4. Андрей НЕСТЕРОВ («Карпаты») – 2639

5. Максим КАЛЕНЧУК («Сталь») - 2552

БОМБАРДИРЫ

1. Андрей ЯРМОЛЕНКО («Динамо») - 15 (5)

2. Факундо ФЕРРЕЙРА («Шахтер») - 13 (1)

3. Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК («Карпаты», «Шахтер») - 11

4. ЖУНИОР МОРАЭС («Динамо») - 10 (2)

5-6. Артем БЕСЕДИН («Динамо») – 9

5-6. Денис ГАРМАШ («Динамо») - 9

АССИСТЕНТЫ

1. Николай МОРОЗЮК («Динамо») - 10

2. Дарио СРНА («Шахтер») – 9

3. Андрей ЯРМОЛЕНКО («Динамо») – 8

4. ТАЙСОН («Шахтер») – 7

5-6. Иван ПЕТРЯК («Заря») – 7

5- 6. Игорь ХУДОБЯК («Карпаты») - 7

ГОЛ+ПАС

1. Андрей ЯРМОЛЕНКО («Динамо») - 23 (15+8)

2. Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК («Карпаты», «Шахтер») - 14 (11+3)

3. Николай МОРОЗЮК («Динамо») - 14 (4+10)

4. Факундо ФЕРРЕЙРА («Шахтер») - 13 (13+0)

5-7. ТАЙСОН («Шахтер») - 12 (5+7)

5-7. Иван ПЕТРЯК («Заря») - 12 (5+7)

5-7. Игорь ХУДОБЯК («Карпаты») - 12 (5+7)

СУХИЕ МАТЧИ

1. Евгений БОРОВИК («Черноморец», «Карпаты») – 15

2. Андрей ПЯТОВ («Шахтер») – 14

3. Юрий ПАНЬКИВ («Сталь») – 11

4. Алексей ШЕВЧЕНКО («Заря») – 10

5-7. Богдан ШУСТ («Ворскла») – 8

5-7. Андрей ЛУНИН («Днепр») – 8

5-7. Заури МАХАРАДЗЕ («Олимпик») – 8

СУХИЕ СЕРИИ

1. Евгений БОРОВИК («Черноморец») - 585 минут

2. Андрей ПЯТОВ («Шахтер») – 415

3-4. Андрей ЛУНИН («Днепр») - 339

3-4. Евгений ПАСТ («Звезда») – 339

5. Андрей НОВАК («Александрия») – 309

ПЛЮС-МИНУС

Лучшие

1-2. ИСМАИЛИ («Шахтер») «+40»

1-2. Андрей ПЯТОВ («Шахтер») - «+40»

3. МАРЛОС («Шахтер») - «+38»

4. Домагой ВИДА («Динамо») - «+33»

5. Сергей СИДОРЧУК («Динамо») - «+32»

Худшие

1. Владислав ШАПОВАЛ («Волынь») - «-28»

2. Сергей ПЕТРОВ («Волынь») - «-28»

3. Сергей ЛОГИНОВ («Волынь») - «-27»

4. Роман НИКИТЮК («Волынь») - «-26»

5. Юрий РОМАНЮК («Волынь») - «-25».

(+/-) - разница забитых и пропущенных командой мячей во время пребывания игрока на поле.

САМЫЕ КОРРЕКТНЫЕ (ни одного предупреждения)

1. Джаба ЛИПАРТИЯ («Заря») - 27 матчей

2-3.Роман ДЕБЕЛКО («Сталь») - 20

2-3 Виктор ЦЫГАНКОВ («Динамо») – 20

4. Бой ДЕЛ («Сталь») – 18

5. Артем РУДЬКО («Динамо») - 17

САМЫЕ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ

1. Давид ХОЧОЛАВА («Черноморец») - 21 штр. очко (2к+15ж)

2. Алексей ДИТЯТЬЕВ («Ворскла», «Карпаты») - 14 (1к+11ж)

3. Артем ФИЛИМОНОВ («Черноморец», «Карпаты») - 14 (0к+14ж)

4-5. Юрий РОМАНЮК («Волынь») - 13 (2к+7ж)

4-5. Сергей СИМИНИН («Ворскла», «Александрия») - 13 (2к+7ж)

4-5. Дмитрий КОРКИШКО («Черноморец») - 13 (0к+13ж).