Ассистент Морозюк, грубиян Хочолава и незаменимый Боровик

«Статистика, возможно, знает все. Но ее знают не все». Sport.uа решил опровергнуть этот афоризм, подсчитав основные статистические показатели игроков в минувшем чемпионате Украины. И цифры, нужно отметить, получились весьма любопытные.
Многие в концовке чемпионата следили за бомбардирской гонкой между Андреем Ярмоленко и Факундо Феррейрой. Динамовец в итоге опередил форварда «Шахтера» на два мяча, но при этом у Ярмоленко пять результативных ударов с точки, а у Феррейры – один. Также динамовец и горняк заняли первые места в списке лучших ассистентов чемпионата – Николай Морозюк отдал 10 голевых передач, а Дарио Срна – 9.
Интересно, что вратарем, который провел больше всех «сухих» матчей стал Евгений Боровик, который в минувшем сезоне защищал цвета двух клубов – «Черноморца» и «Карпат». Он же провел больше всех минут в сезоне, став самым незаменимым игроком чемпионата. При этом в планы нового главного тренера львовян – испанца Серхио Наварро опытный голкипер почему-то не входит.
А вот новичок «Шахтера» Давид Хочолава в прошлом сезоне стал самым грубым игроком чемпионата, заработав две красные и 15 (!) желтых карточек.
ГВАРДЕЙЦЫ
1. Евгений БОРОВИК («Черноморец», «Карпаты») - 2790 минут
2. Александр СВАТОК («Днепр») - 2746
3. Заури МАХАРАДЗЕ («Олимпик») - 2735
4. Андрей НЕСТЕРОВ («Карпаты») – 2639
5. Максим КАЛЕНЧУК («Сталь») - 2552
БОМБАРДИРЫ
1. Андрей ЯРМОЛЕНКО («Динамо») - 15 (5)
2. Факундо ФЕРРЕЙРА («Шахтер») - 13 (1)
3. Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК («Карпаты», «Шахтер») - 11
4. ЖУНИОР МОРАЭС («Динамо») - 10 (2)
5-6. Артем БЕСЕДИН («Динамо») – 9
5-6. Денис ГАРМАШ («Динамо») - 9
АССИСТЕНТЫ
1. Николай МОРОЗЮК («Динамо») - 10
2. Дарио СРНА («Шахтер») – 9
3. Андрей ЯРМОЛЕНКО («Динамо») – 8
4. ТАЙСОН («Шахтер») – 7
5-6. Иван ПЕТРЯК («Заря») – 7
5- 6. Игорь ХУДОБЯК («Карпаты») - 7
ГОЛ+ПАС
1. Андрей ЯРМОЛЕНКО («Динамо») - 23 (15+8)
2. Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК («Карпаты», «Шахтер») - 14 (11+3)
3. Николай МОРОЗЮК («Динамо») - 14 (4+10)
4. Факундо ФЕРРЕЙРА («Шахтер») - 13 (13+0)
5-7. ТАЙСОН («Шахтер») - 12 (5+7)
5-7. Иван ПЕТРЯК («Заря») - 12 (5+7)
5-7. Игорь ХУДОБЯК («Карпаты») - 12 (5+7)
СУХИЕ МАТЧИ
1. Евгений БОРОВИК («Черноморец», «Карпаты») – 15
2. Андрей ПЯТОВ («Шахтер») – 14
3. Юрий ПАНЬКИВ («Сталь») – 11
4. Алексей ШЕВЧЕНКО («Заря») – 10
5-7. Богдан ШУСТ («Ворскла») – 8
5-7. Андрей ЛУНИН («Днепр») – 8
5-7. Заури МАХАРАДЗЕ («Олимпик») – 8
СУХИЕ СЕРИИ
1. Евгений БОРОВИК («Черноморец») - 585 минут
2. Андрей ПЯТОВ («Шахтер») – 415
3-4. Андрей ЛУНИН («Днепр») - 339
3-4. Евгений ПАСТ («Звезда») – 339
5. Андрей НОВАК («Александрия») – 309
ПЛЮС-МИНУС
Лучшие
1-2. ИСМАИЛИ («Шахтер») «+40»
1-2. Андрей ПЯТОВ («Шахтер») - «+40»
3. МАРЛОС («Шахтер») - «+38»
4. Домагой ВИДА («Динамо») - «+33»
5. Сергей СИДОРЧУК («Динамо») - «+32»
Худшие
1. Владислав ШАПОВАЛ («Волынь») - «-28»
2. Сергей ПЕТРОВ («Волынь») - «-28»
3. Сергей ЛОГИНОВ («Волынь») - «-27»
4. Роман НИКИТЮК («Волынь») - «-26»
5. Юрий РОМАНЮК («Волынь») - «-25».
(+/-) - разница забитых и пропущенных командой мячей во время пребывания игрока на поле.
САМЫЕ КОРРЕКТНЫЕ (ни одного предупреждения)
1. Джаба ЛИПАРТИЯ («Заря») - 27 матчей
2-3.Роман ДЕБЕЛКО («Сталь») - 20
2-3 Виктор ЦЫГАНКОВ («Динамо») – 20
4. Бой ДЕЛ («Сталь») – 18
5. Артем РУДЬКО («Динамо») - 17
САМЫЕ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ
1. Давид ХОЧОЛАВА («Черноморец») - 21 штр. очко (2к+15ж)
2. Алексей ДИТЯТЬЕВ («Ворскла», «Карпаты») - 14 (1к+11ж)
3. Артем ФИЛИМОНОВ («Черноморец», «Карпаты») - 14 (0к+14ж)
4-5. Юрий РОМАНЮК («Волынь») - 13 (2к+7ж)
4-5. Сергей СИМИНИН («Ворскла», «Александрия») - 13 (2к+7ж)
4-5. Дмитрий КОРКИШКО («Черноморец») - 13 (0к+13ж).
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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