Ярослав Олейник может продолжить карьеру в российском чемпионате

Защитник «Олимпика» Ярослав Олейник отправился в Россию. Не исключено, что 26-летний футболист, являющийся воспитанником «Шахтера», выступавший за четыре украинских клуба, продолжит карьеру в российском чемпионате.
Судя по информации в Instagram, Олейник ведет серьезную подготовку к предстоящему переезду и возможному трансферу. В какой клуб может перейти экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины пока точно неизвестно.
Заметим, что в минувшем сезоне Ярослав Олейник сыграл за «Олимпик» в 20 матчах, забитыми мячами и результативными передачами игрок не отличился.
Напомним, «Олимпик» в чемпионате-2016/2017 завоевал право защищать честь Украины в квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Олимпик» просматривает азербайджанского защитника Руслана Тагизаде.
Источник — Footboom
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