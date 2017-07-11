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Ярослав Олейник может продолжить карьеру в российском чемпионате

26-летний украинский защитник «Олимпика» отправился в Россию

  • 11.07.2017 10:58
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ФК Олимпик. Ярослав Олейник
© ФК Олимпик. Ярослав Олейник
Защитник «Олимпика» Ярослав Олейник отправился в Россию. Не исключено, что 26-летний футболист, являющийся воспитанником «Шахтера», выступавший за четыре украинских клуба, продолжит карьеру в российском чемпионате. 
 
Судя по информации в Instagram, Олейник ведет серьезную подготовку к предстоящему переезду и возможному трансферу. В какой клуб может перейти экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины пока точно неизвестно. 
 
Заметим, что в минувшем сезоне Ярослав Олейник сыграл за «Олимпик» в 20 матчах, забитыми мячами и результативными передачами игрок не отличился. 
 
Напомним, «Олимпик» в чемпионате-2016/2017 завоевал право защищать честь Украины в квалификации Лиги Европы.
 
Ранее сообщалось, что «Олимпик» просматривает азербайджанского защитника Руслана Тагизаде.

Источник — Footboom

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