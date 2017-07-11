Ярослав Олейник может продолжить карьеру в российском чемпионате

Защитник «Олимпика» Ярослав Олейник отправился в Россию. Не исключено, что 26-летний футболист, являющийся воспитанником «Шахтера», выступавший за четыре украинских клуба, продолжит карьеру в российском чемпионате.

Судя по информации в Instagram, Олейник ведет серьезную подготовку к предстоящему переезду и возможному трансферу. В какой клуб может перейти экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины пока точно неизвестно.

Заметим, что в минувшем сезоне Ярослав Олейник сыграл за «Олимпик» в 20 матчах, забитыми мячами и результативными передачами игрок не отличился.