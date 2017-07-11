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ВИДЕО ДНЯ. Шахтер представил домашнюю форму на новый сезон

«Горняки» и Nike представили новый комплект формы

  • 11.07.2017 10:42
  • 1939 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Комплект новой домашней формы «Шахтера» выполнен в оранжево-черных цветах в полоску с синеватым оттенком, символизирующим подсветку «Донбасс-Арены».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Гордон Шамвей
      Гордон Шамвей, 11.07.2017 10:48
    -12
    Колорадки, надо еще надпись на пузо "дедываевале"
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    vados2309
      vados2309, 11.07.2017 10:57
    +3
    А как форма связана с Донбассом?
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    udman11
      udman11, 11.07.2017 11:19
    +6
    Неплохо смотрится.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 11.07.2017 11:20
    -2
    Форма гарна! тут сказати нычого! Однак, формулювання "синеватый оттенок, символизирующий подсветку «Донбасс-Арены»" - вбило наповал... про арену треба було думати, коли в гудок дуділи... а не поєднувати непоєднувані речі зараз!
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    garik83
    online
      garik83, 11.07.2017 11:22
    -4
    А при чем тут дамбас-арена?
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    Cortazar
      Cortazar, 11.07.2017 11:22
    -1
    Комплект новой домашней формы «Шахтера» выполнен в оранжево-черных цветах в полоску с синеватым оттенком, символизирующим подсветку «Донбасс-Арены».
    ______________________________________________________________________

    Это же какому бездарю пришла в голову идея "символизировать подсветку"? Вообще-то, синий цвет вызывает совсем другие ассоциации...
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 11.07.2017 11:32
    -1
    А де бур'ян символ донбас арєни?!
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    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 11.07.2017 11:37
    -8
    Супер! Слава кращій формі кращого Українського Клубу! Ми повернемося додому!
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    Tyigena
    Tyigena, 11.07.2017 11:37
    +4
    Комплект новой домашней формы «Шахтера» выполнен в оранжево-черных цветах в полоску с синеватым оттенком, символизирующим подсветку «Донбасс-Арены».
    в электрогирлянде будут выступать?
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    Music Store
      Music Store, 11.07.2017 11:44
    -1
    Красивая форма. А то чтобы понравилась всем надо было еще вышиванок нафигачить в три слоя???
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    tratadista
    online
    tratadista, 11.07.2017 11:54
    -3
    Победителей не судят!!!
    ШАХТЕР ЧЕМПИОН!!!
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    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 11.07.2017 11:58
    +2
    На флаг днр похоже. Только там вместо оранжевого красный цвет
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    Пионер
    online
    Пионер, 11.07.2017 12:05
    0
    каждый школотрон считает своим долгом высрать что-то в комменты и показать свой петросянизм примешав политику к футбольному клубу.
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