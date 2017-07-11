Комплект новой домашней формы «Шахтера» выполнен в оранжево-черных цветах в полоску с синеватым оттенком, символизирующим подсветку «Донбасс-Арены».
Источник — ФК Шахтер
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Это же какому бездарю пришла в голову идея "символизировать подсветку"? Вообще-то, синий цвет вызывает совсем другие ассоциации...
в электрогирлянде будут выступать?
ШАХТЕР ЧЕМПИОН!!!
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