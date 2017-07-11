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Юрій ВІРТ: «Є щонайменше дві позиції, які хотілося б підсилити»

Наставник рівненського «Вереса» розповів про трансферні цілі клубу

  • 11.07.2017 10:17
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ФК Верес. Юрий Вирт (справа)
© ФК Верес. Юрий Вирт (справа)
Головний тренер рівненського «Вереса» Юрій Вірт підсумував серію контрольних матчів своєї команди та анонсував нове можливе кадрове поповнення.
 
- Все, що планували - ми виконали. Я дуже радий, що ми приїхали саме сюди на тренувальний збір. Тут будемо готуватися і до наступних ігор. Усе пройшло на найвищому рівні. Провели хороші спаринги, виконали значний об`єм роботи. Тому найближчої офіційної гри чекаю з позитивом.
 
- Те, що команда усі спаринги виграла - це добре? Чи, можливо, це може стати причиною певних негативних моментів?
- Ми не виходимо на поле, щоб програти. Звісно, ми завжди хочемо перемогти. Думаю, це позитив. Хлопці відчули впевненість. Ця впевненість має перейти і на ігри чемпіонату.
 
- Які ігрові позиції ще потребують підсилення? І чи зробили вже висновки щодо потенційних новачків?
- Ще не прийняли остаточного рішення. Ще є щонайменше дві позиції, які хотілося б підсилити. Тому до нас ще приїздитимуть футболісти на оглядини. Зараз тривають перемовини і я сподіваюся, що ці проблемні позиції ми закриємо ще до початку чемпіонату.
 
- З яким настроєм поїдете до Маріуполя?
- Настрій бойовий. Їдемо здобувати позитивний результат.
 
Нагадаємо, що «Верес» розгромив «Волинь» у контрольному поєдинку (3:0).
 
Також повідомлялося, що «Верес» буде базуватися в Винниках.

Источник — ФК Верес

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