Юрій ВІРТ: «Є щонайменше дві позиції, які хотілося б підсилити»

Головний тренер рівненського «Вереса» Юрій Вірт підсумував серію контрольних матчів своєї команди та анонсував нове можливе кадрове поповнення.

- Все, що планували - ми виконали. Я дуже радий, що ми приїхали саме сюди на тренувальний збір. Тут будемо готуватися і до наступних ігор. Усе пройшло на найвищому рівні. Провели хороші спаринги, виконали значний об`єм роботи. Тому найближчої офіційної гри чекаю з позитивом.

- Те, що команда усі спаринги виграла - це добре? Чи, можливо, це може стати причиною певних негативних моментів?

- Ми не виходимо на поле, щоб програти. Звісно, ми завжди хочемо перемогти. Думаю, це позитив. Хлопці відчули впевненість. Ця впевненість має перейти і на ігри чемпіонату.

- Які ігрові позиції ще потребують підсилення? І чи зробили вже висновки щодо потенційних новачків?

- Ще не прийняли остаточного рішення. Ще є щонайменше дві позиції, які хотілося б підсилити. Тому до нас ще приїздитимуть футболісти на оглядини. Зараз тривають перемовини і я сподіваюся, що ці проблемні позиції ми закриємо ще до початку чемпіонату.

- З яким настроєм поїдете до Маріуполя?

- Настрій бойовий. Їдемо здобувати позитивний результат.