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Мировой финал Neymar Jr's Five: Украина - среди 16-ти лучших команд

Румыния становится победителем престижного турнира Neymar Jr's Five

  • 11.07.2017 10:03
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Мировой финал Neymar Jr's Five: Украина - среди 16-ти лучших команд
Дружба, достоинство и страсть привели румын к победе в финале крупнейшего в мире турнира по мини-футболу, за которым следили бразильские суперзвезды Неймар и Габриэл Жезус. 8 июля Неймар принимал весь мир на празднике футбола в своем родном городке Прая-Гранди, Бразилия, где состоялся Мировой Финал Neymar Jr's Five.
 
Более 100 000 игроков из 53 стран боролись за место в мировом финале, но никто не смог остановить румын, которые после победы над Англией в решающем матче, были объявлены лучшей командой мира.
 
Сразу после объявления победы они были награждены товарищеским матчем против команды Неймара с его близкими друзьями, среди которых звезда Манчестер Сити Габриэл Жезус и бывший игрок сборной Франции Джибриль Сиссе.
 
В финале Neymar Jr's Five была интенсивная битва. Все время счет держался 0-0, приведя матч к игре один на один и Золотому Голу. После длительного владения мячом англичанином, контратака румына решила судьбу матча. "Когда я забрал мяч и побежал к цели, я почти плакал, поэтому не знаю, как я это сделал", - признался румын Сильвио Мандалин.
 
Богдан Драгос заявил, что они поражены, потому что "это невероятно - играть против Неймара и Габриэля Жезуса. Это осуществление мечты». Неймар: "Когда я приехал, я посмотрел на Румынию и сказал:" У них есть стиль чемпионов", и они это сделали.»
 
Всего в мировом финале Neymar Jr's Five приняло участие 53 команды из разных стран.
 
Украинская команда ИнБев Житомир (Михаил Соколовский, Константин Кожанов, Артем Мороховец, Максим Чеберяк, Александр Карбула, Евгений Яблунько и Игорь Иванов) стала одной из 16-ти лучших команд мира. Сначала украинцы выиграли свою группу - благодаря четырем победам и только одному поражению опередив команды из Ливана, Дании, Словении, Бельгии и Маврикия. В плей-офф украинцы встретились с немецкой командой и разгромили их со счетом 5:0. Однако в 1/8 финала ИнБев уступил ангольской команде Фуриа со счетом 0:2.

 
«Все старались.. Этот опыт, уверен, пригодится нашей молодежи (мы самая молодая команда по возрасту), мы победили много сильных команд .. к нам подходило очень много людей и удивлялись, что команда из Украины показывает такой футбол! Мы полны позитива и опыта от нашего путешествия, будем дальше работать и добиваться новых целей» - Константин Кожанов, ИнБев Житомир.

Автор — Antonio Falcone, Sport.ua

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