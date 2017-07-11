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Иван ПЕТРЯК: «Заря, вы стали для меня второй семьей»

Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк попрощался с луганским клубом

  • 11.07.2017 09:46
  • 787 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Иван Петряк (справа)
© Getty Images. Иван Петряк (справа)
23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Петряк попрощался с луганской «Зарей».
 
«Заря», вы моя первая любовь, моя первая команда. Вы действительно стали для меня второй семьей! Вместе мы падали и поднимались, громко побеждали и достойно принимали поражения. Хочу сказать Вам всем огромное спасибо!
 
За эти годы у меня появилось, много друзей и товарищей, отдельно хочу сказать спасибо Артему Гордиенко, ты стал для меня старшим братом!
 
Банда, вы навсегда в моем сердце. Я желаю вам удачи и только побед. Искренне хочу поблагодарить всех болельщиков команды, спасибо что всегда были рядом», – написал Петряк.
 
Предыдущий сезон полузащитник провел на правах аренды в луганской «Заре», где сыграл 28 матчей в Премьер-лиге и забил 5 мячей. В Лиге Европы Петряк сыграл во всех 6 матчах группового раунда.
 

Источник — Instagram

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Комментарии
    Tyigena
    Tyigena, 11.07.2017 09:54
    -2
    23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Петряк попрощался с луганской «Зарей».

    рановато попрощался!в шахтере ему не играть,так что скоро опять или в зарю или условно какие то анжи
    Данченко,уже с Черноморцем прощался
    Ссылка
    Aratt
    online
      Aratt, 11.07.2017 10:01
    -1
    Tyigena, 11.07.2017 09:54
    23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Петряк попрощался с луганской «Зарей».

    рановато попрощался!в шахтере ему не играть,так что скоро опять или в зарю или условно какие то анжи
    Данченко,уже с Черноморцем прощался
    Полностью согласен. Не имеет Ваня того необходимиго минимума, что бы закоепиться в Шахтере. Слишком прямолинеен в игре.
    Скорее всего - новая аренда, и хорошо если в Мариуполь, а так может и в Россию. А там, -прощай сборная
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    Мугунот
      Мугунот, 11.07.2017 10:14
    0
    Tyigena, 11.07.2017 09:54
    рановато попрощался!в шахтере ему не играть
    -------------------------

    будет повод опять тепло поздороваться...как говорится, "и снова здравствуйте!"
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