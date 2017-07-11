Иван ПЕТРЯК: «Заря, вы стали для меня второй семьей»

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Петряк попрощался с луганской «Зарей».

«Заря», вы моя первая любовь, моя первая команда. Вы действительно стали для меня второй семьей! Вместе мы падали и поднимались, громко побеждали и достойно принимали поражения. Хочу сказать Вам всем огромное спасибо!

За эти годы у меня появилось, много друзей и товарищей, отдельно хочу сказать спасибо Артему Гордиенко, ты стал для меня старшим братом!

Банда, вы навсегда в моем сердце. Я желаю вам удачи и только побед. Искренне хочу поблагодарить всех болельщиков команды, спасибо что всегда были рядом», – написал Петряк.

Предыдущий сезон полузащитник провел на правах аренды в луганской «Заре», где сыграл 28 матчей в Премьер-лиге и забил 5 мячей. В Лиге Европы Петряк сыграл во всех 6 матчах группового раунда.