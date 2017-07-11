Иван ПЕТРЯК: «Заря, вы стали для меня второй семьей»

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Петряк попрощался с луганской «Зарей».
«Заря», вы моя первая любовь, моя первая команда. Вы действительно стали для меня второй семьей! Вместе мы падали и поднимались, громко побеждали и достойно принимали поражения. Хочу сказать Вам всем огромное спасибо!
За эти годы у меня появилось, много друзей и товарищей, отдельно хочу сказать спасибо Артему Гордиенко, ты стал для меня старшим братом!
Банда, вы навсегда в моем сердце. Я желаю вам удачи и только побед. Искренне хочу поблагодарить всех болельщиков команды, спасибо что всегда были рядом», – написал Петряк.
Предыдущий сезон полузащитник провел на правах аренды в луганской «Заре», где сыграл 28 матчей в Премьер-лиге и забил 5 мячей. В Лиге Европы Петряк сыграл во всех 6 матчах группового раунда.
Ранее сообщалось, что Петряк и Фред тренируются по отдельной программе.
Источник — Instagram
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рановато попрощался!в шахтере ему не играть,так что скоро опять или в зарю или условно какие то анжи
Данченко,уже с Черноморцем прощался
рановато попрощался!в шахтере ему не играть,так что скоро опять или в зарю или условно какие то анжи
Данченко,уже с Черноморцем прощался
Скорее всего - новая аренда, и хорошо если в Мариуполь, а так может и в Россию. А там, -прощай сборная
рановато попрощался!в шахтере ему не играть
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будет повод опять тепло поздороваться...как говорится, "и снова здравствуйте!"
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