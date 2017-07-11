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Владлен ЮРЧЕНКО: «Импонирует работа и видение футбола Хейко Херрлиха»

Украинский полузащитник «Байера» рассказал о новом коуче немецкого клуба

  • 11.07.2017 09:29
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Getty Images. Владлен Юрченко (справа)
© Getty Images. Владлен Юрченко (справа)
23-летний полузащитник «Байера» Владлен Юрченко рассказал о изменениях в тренировочном процессе после прихода нового наставника, своих функциях на футбольном поле, а также поделился впечатлениями от предсезонных сборов.
 
— У тебя сейчас новый тренер — Хейко Херрлих. Доверие поменялось?
— Пока об этом говорить тяжело. Мы работаем только неделю. Мне импонирует его работа и его видение футбола. Тренировочный процесс, коммуникации с игроками — все на высоком уровне.
 
— Раньше «Байер» отличался своим невероятным прессингом по всему полю. Теперь вы будете играть по-другому?
— Посмотрим. В Германии все команды прессингуют, но для начала нам надо хорошо подготовиться.
 
— Твои функции на поле не изменились?
— Нет. Как играл центрального полузащитника, так пока и играю. Пока мы закладываем фундамент готовности, а там видно будет.
 
— Сборы сложные?
— Тут не бывает легких сборов. Нагрузки хорошие.
 
Ранее Владлен Юрченко рассказывал, что его финский одноклубник «Похьянпало утверждает, что финны играли не хуже».

Источник — zbirna.com

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