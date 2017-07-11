Владлен ЮРЧЕНКО: «Импонирует работа и видение футбола Хейко Херрлиха»

23-летний полузащитник «Байера» Владлен Юрченко рассказал о изменениях в тренировочном процессе после прихода нового наставника, своих функциях на футбольном поле, а также поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

— У тебя сейчас новый тренер — Хейко Херрлих. Доверие поменялось?

— Пока об этом говорить тяжело. Мы работаем только неделю. Мне импонирует его работа и его видение футбола. Тренировочный процесс, коммуникации с игроками — все на высоком уровне.

— Раньше «Байер» отличался своим невероятным прессингом по всему полю. Теперь вы будете играть по-другому?

— Посмотрим. В Германии все команды прессингуют, но для начала нам надо хорошо подготовиться.

— Твои функции на поле не изменились?

— Нет. Как играл центрального полузащитника, так пока и играю. Пока мы закладываем фундамент готовности, а там видно будет.

— Сборы сложные?

— Тут не бывает легких сборов. Нагрузки хорошие.