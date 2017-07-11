Дуглас Коста пройдет медосмотр в Ювентусе

Туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария» договорились об условиях перехода экс-игрока донецкого «Шахтера» Дугласа Косты.
Итальянский клуб возьмет в аренду бразильского полузащитника за 6 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 40 миллионов евро.
Сам футболист уже согласовал с «Ювентусом» условия контракта. В среду он прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перейти в Баварию и заменить на позиции вингера бразильского полузащитника Дугласа Косту.
Источник — Sky Sport Italia
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