Дуглас Коста пройдет медосмотр в Ювентусе

Туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария» договорились об условиях перехода экс-игрока донецкого «Шахтера» Дугласа Косты.

Итальянский клуб возьмет в аренду бразильского полузащитника за 6 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 40 миллионов евро.

Сам футболист уже согласовал с «Ювентусом» условия контракта. В среду он прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра.