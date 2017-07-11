Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дуглас Коста пройдет медосмотр в Ювентусе

Экс-игрок «Шахтера» в ближайшее время может покинуть мюнхенскую «Баварию»

  • 11.07.2017 09:16
  • 765 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Дуглас Коста
© Getty Images. Дуглас Коста
Туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария» договорились об условиях перехода экс-игрока донецкого «Шахтера» Дугласа Косты.
 
Итальянский клуб возьмет в аренду бразильского полузащитника за 6 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 40 миллионов евро.
 
Сам футболист уже согласовал с «Ювентусом» условия контракта. В среду он прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра.
 
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перейти в Баварию и заменить на позиции вингера бразильского полузащитника Дугласа Косту.

Источник — Sky Sport Italia

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    pavelod
      pavelod, 11.07.2017 09:23
    0
    Игрок не плтхой но явно не на40 млн..... Еще ничего не добился а уже типа звезда...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.