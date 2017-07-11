Владлен ЮРЧЕНКО: «Похьянпало утверждает, что финны играли не хуже»

23-летний полузащитник «Байера» Владлен Юрченко рассказал, как обсуждал поединок национальных сборных Украины и Финляндии с Йоэлем Похьянпало, который забил гол в ворота «желто-синих».

— В первом летнем спарринге после твоей передачи отличился нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, забивший недавно гол в ворота сборной Украины после выхода на замену. Вы обсуждали с ним поединок с участием национальных команд?

— Немного поговорили на эту тему. Он утверждает, что финны играли не хуже, но им не повезло. Сказал, дескать, дали бы ему больше времени — забил бы и второй гол (улыбается).

— Ты веришь в то, что и тебе уже скоро удастся отличиться в составе главной команды страны?

— Конечно, это моя мечта. Но для начала мне нужно закрепиться в составе «Байера», а там время покажет.