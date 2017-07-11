Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владлен ЮРЧЕНКО: «Похьянпало утверждает, что финны играли не хуже»

Украинский полузащитник «Байера» рассказал о разговоре с финским одноклубником

  • 11.07.2017 08:57
  • 730 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Владлен Юрченко (слева)
© Getty Images. Владлен Юрченко (слева)
23-летний полузащитник «Байера» Владлен Юрченко рассказал, как обсуждал поединок национальных сборных Украины и Финляндии с Йоэлем Похьянпало, который забил гол в ворота «желто-синих».
 
— В первом летнем спарринге после твоей передачи отличился нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало, забивший недавно гол в ворота сборной Украины после выхода на замену. Вы обсуждали с ним поединок с участием национальных команд?
— Немного поговорили на эту тему. Он утверждает, что финны играли не хуже, но им не повезло. Сказал, дескать, дали бы ему больше времени — забил бы и второй гол (улыбается).
 
— Ты веришь в то, что и тебе уже скоро удастся отличиться в составе главной команды страны?
— Конечно, это моя мечта. Но для начала мне нужно закрепиться в составе «Байера», а там время покажет.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.