Таврия подписала Яна Ковалевского

Экс-футболист запорожского «Металлурга» Ян Ковалевский подписал контракт с симферопольской «Таврией», которая возвращается на профессиональный уровень. О деталях контракта пока не известно.

24-летний полузащитник сыграл в Премьер-лиге 3 матча за запорожский «Металлург» в сезоне 2015/16. Дебютировал в УПЛ футболист в сезоне 2010/11, сыграв 1 матч в составе запорожского клуба.

В сезоне 2015/16 игрок провел 11 матчей в составе «Горняк-Спорт», а в предыдущем сезоне сыграл 1 матч за стрыйскую «Скалу», после чего вернулся в родной «Металлург», где сыграл 20 матчей во Второй лиге и забил 1 мяч.

Напомним, что новый сезон симферопольская Таврия начнет в качестве новичка Второй лиги. Клуб пока будет играть в Новой Каховке.