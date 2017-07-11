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Таврия подписала Яна Ковалевского

24-летний бывший полузащитник запорожского «Металлурга» продолжит карьеру в симферопольском клубе

  • 11.07.2017 08:40
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ФК Горняк. Ян Ковалевский
© ФК Горняк. Ян Ковалевский

Экс-футболист запорожского «Металлурга» Ян Ковалевский подписал контракт с симферопольской «Таврией», которая возвращается на профессиональный уровень. О деталях контракта пока не известно.

24-летний полузащитник сыграл в Премьер-лиге 3 матча за запорожский «Металлург» в сезоне 2015/16. Дебютировал в УПЛ футболист в сезоне 2010/11, сыграв 1 матч в составе запорожского клуба.

В сезоне 2015/16 игрок провел 11 матчей в составе «Горняк-Спорт», а в предыдущем сезоне сыграл 1 матч за стрыйскую «Скалу», после чего вернулся в родной «Металлург», где сыграл 20 матчей во Второй лиге и забил 1 мяч.

Напомним, что новый сезон симферопольская Таврия начнет в качестве новичка Второй лиги. Клуб пока будет играть в Новой Каховке

Источник — ПФЛ

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