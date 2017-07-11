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Вице-чемпион Первой лиги будет играть за Ингулец

Экс-полузащитник черниговской «Десны» Игорь Солдат заявлен за клуб из Петрово

  • 11.07.2017 08:15
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ФК Гирнык. Игорь Солдат
© ФК Гирнык. Игорь Солдат

26-летний вице-чемпион Первой лиги в составе черниговской «Десны» Игорь Солдат попал в заявку футбольного клуба «Ингулец» на новый сезон.

В прошлом сезоне за «Десну» Солдат сыграл 7 матчей в Первой лиге и 2 матча в Кубке Украины.

Ранее главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко заявлял, что «у «Ингульца» задача выйти в Премьер-лигу Украины».

Источник — ПФЛ

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