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В Винниках будет базироваться клуб Премьер-лиги

Первую часть нового сезона ровенский «Верес» будет тренироваться под Львовом

  • 11.07.2017 07:59
  • 1611 просмотров
  • 4 комментария
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plus.lviv.ua. Стадион имени Богдана Маркевича
© plus.lviv.ua. Стадион имени Богдана Маркевича
В первой части сезона-2017/18 новичок украинской Премьер-лиги «Верес» будет базироваться в Винниках под Львовом.
 
Такое решение руководство клуба приняло ввиду того, что основным стадионом для домашних матчей «Вереса» является «Арена Львов», а собственная футбольная инфраструктура клуба не соответствует требованиям Премьер-лиги.
 
Комплекс стадиона им. Б.Маркевича в Винниках включает три футбольных поля, одно из которых является основным для перволигового ФК «Рух». 
 
Напомним, что в новом сезоне «Верес» играть в Премьер-лиге. В 1-м туре команда из Ровно сыграет против «Мариуполя». Матч состоится 16 июля.
 
Ранее президент ровенского клуба Алексей Хахлев сообщал, что «Верес» экстренно ищет телетранслятора».
 
 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 11.07.2017 08:55
    +1
    не здивуюсь якщо вони до кінця чемпіонату недограють
    Ссылка
    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 11.07.2017 09:00
    +1
    ...собственная инфраструктура клуба не соответствует требованием Премьер лиги !?!?Вопрос а как их в таком случае допустили до участия в ЧУ?
    Ссылка
    Мугунот
    online
      Мугунот, 11.07.2017 09:03
    0
    Владимир Коробко, 11.07.2017 09:00
    ...собственная инфраструктура клуба не соответствует требованием Премьер лиги !?!?Вопрос а как их в таком случае допустили до участия в ЧУ?
    https://www.youtube.com/watch?v=PRVBY3Bgcg4
    Ссылка
    acrobat2
    online
      acrobat2, 11.07.2017 09:04
    0
    Владимир Коробко, 11.07.2017 09:00
    ...собственная инфраструктура клуба не соответствует требованием Премьер лиги !?!?Вопрос а как их в таком случае допустили до участия в ЧУ?
    они подписали гарантии привести инфоструктуру до конца чемпионата к требованиям Премьер лиги.
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