В Винниках будет базироваться клуб Премьер-лиги

В первой части сезона-2017/18 новичок украинской Премьер-лиги «Верес» будет базироваться в Винниках под Львовом.

Такое решение руководство клуба приняло ввиду того, что основным стадионом для домашних матчей «Вереса» является «Арена Львов», а собственная футбольная инфраструктура клуба не соответствует требованиям Премьер-лиги.

Комплекс стадиона им. Б.Маркевича в Винниках включает три футбольных поля, одно из которых является основным для перволигового ФК «Рух».

Напомним, что в новом сезоне «Верес» играть в Премьер-лиге. В 1-м туре команда из Ровно сыграет против «Мариуполя». Матч состоится 16 июля.