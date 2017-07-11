Валерий ФЕДОРЧУК: «Приглашают и звонят со многих стран»

Бывший полузащитник «бело-синих» Валерий Федорчук рассказал о том, почему покинул столичный клуб.

«Это наше общее с «Динамо» решение. Я мало играл и не хотел сидеть на банке. Поэтому и решили разойтись. Понятно, что после травмы мне нужно было время на восстановление. Я восстановился и был боевой единицей «Динамо», которая могла усилить команду. Всегда держал себя в тонусе и хорошей форме. Я был готов, если бы тренер решил меня выпустить. Но вы же понимаете – это «Динамо». Здесь очень большая конкуренция. Нельзя сказать, что я ее проиграл. Это лучше спросить у Сергей Реброва. Он подбирает футболистов под свой стиль игры и ставит игроков, в которых уверен. Ему виднее кого выпускать на поле, кого ставить в старте или выпускать на замену.

Не все футболисты в заявке на сезон могут играть в каждом матче. Команда – это ведь не только 11 футболистов на поле, но и игроки, которые каждый день тренируются, и персонал клуба. О том, что перешел в «Динамо», не жалею. Это мой выбор на тот момент. «Динамо» – гранд украинского футбола и очень рад, что мне удалось побывать в этой структуре и поиграть в этой команде.

Я не видел смысла подходить и говорить с Хацкевичем. Есть главный тренер, от него должны идти все разговоры о будущем футболистов. Главный тренер должен подходить и говорить, а не футболист. Игрок должен делать то, что говорит тренер. При этом качественно и тихо.

Сейчас рассматриваю все возможные варианты. Спасибо «Динамо», что разрешили тренироваться с дублем. В последнее время очень сильно психологически устал от футбола. Поэтому не спешу с выбором нового клуба. Слава Богу, что уже не беспокоит травма. Я полностью готов и хочу через игры вернуть свой уровень.

Конкретных предложений пока не было. Если бы они были, то я бы уже подписал контракт. Все интересуются, звонят, спрашивают, что и как. Но я не хочу спешить. Хотя пересидеть тоже не хочется. Приглашают и звонят со многих стран, но пока без конкретики. Надеюсь, что это все скорее закончится. Хочется уже тренироваться как полноценный футболист команды», – сказал Федорчук.