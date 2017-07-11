Зирка подписала воспитанника Динамо Вячеслава Панфилова

В составе «Зирки» еще одно пополнение. Контракт с кропивницким клубом подписал 24-летний нападающий, воспитанник академии киевского «Динамо» Вячеслав Панфилов. Он прошел через всю структуру столичного клуба, кроме первой команды.
Игрок выступал в ужгородской «Говерле», где провел 4 матча, и в составе ровенского «Вереса» (1 матч). Кроме того, в его активе четыре поединка в футболке сборной Украины U-18.
В прошлом сезоне выступал за литовский «Утенис» и сыграл за команду в 3 матчах.
Ранее сообщалось, что «Зирка» просматривает Качарабу.
Источник — ФК Звезда
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