Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зирка подписала воспитанника Динамо Вячеслава Панфилова

Кропивницкий клуб продолжает усиляться перед новым сезоном УПЛ

  • 11.07.2017 07:30
  • 200 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Вячеслав Панфилов
© dynamo.kiev.ua. Вячеслав Панфилов
В составе «Зирки» еще одно пополнение. Контракт с кропивницким клубом подписал 24-летний нападающий, воспитанник академии киевского «Динамо» Вячеслав Панфилов. Он прошел через всю структуру столичного клуба, кроме первой команды. 
 
Игрок выступал в ужгородской «Говерле», где провел 4 матча, и в составе ровенского «Вереса» (1 матч). Кроме того, в его активе четыре поединка в футболке сборной Украины U-18.
 
В прошлом сезоне выступал за литовский «Утенис» и сыграл за команду в 3 матчах. 
 
Ранее сообщалось, что «Зирка» просматривает Качарабу.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.