Зирка подписала воспитанника Динамо Вячеслава Панфилова

В составе «Зирки» еще одно пополнение. Контракт с кропивницким клубом подписал 24-летний нападающий, воспитанник академии киевского «Динамо» Вячеслав Панфилов. Он прошел через всю структуру столичного клуба, кроме первой команды.

Игрок выступал в ужгородской «Говерле», где провел 4 матча, и в составе ровенского «Вереса» (1 матч). Кроме того, в его активе четыре поединка в футболке сборной Украины U-18.

В прошлом сезоне выступал за литовский «Утенис» и сыграл за команду в 3 матчах.