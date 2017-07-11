Сергій ЛАВРИНЕНКО: «У Інгульця завдання вийти в Прем’єр-лігу України»

Головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко підсумував навчально-тренувальний збір, який був проведений у рамках підготовки до наступного сезону.

- Чи задоволені Ви проведеним збором?

- Задоволений. Ми виконали все, що було заплановано. Провели хороші спаринги. У нас не багато новачків добавилося у команду. Головне, що вдалося зберегти кістяк команди. До «Інгульця» прийшли нові футболісти, які мають нам допомогти. Ми повинні досягти завдання, які поставив президент клубу. Хочу відзначити, що всі умови для проведення якісного збору для нас були зроблені. У хорошому емоційному психологічному стані футболісти провели збір. Сподіваюсь результати у Чемпіонаті України прийдуть.

- Команда провела чотири контрольні матчі. Який з них найкраще вдався футболістам?

- У цих матчах ми не переслідували мету здобути перемогу. На фоні навантажень мали побачити фізичну підготовку футболістів. Дивилися як за цих умов хлопці могли проявити свої найкращі морально-вольові якості. Хочеться, щоб у офіційних матчах вже вони демонстрували якісний футбол, який би приносив результат.

- Футбольний клуб підписав кількох новачків. Які ще ланки потребують підсилення? Чи планується ще підписати якого футболіста цього літа?

- Тренерський штаб з президентом клубу обговорили селекційну роботу і прийшли до висновку: бажано, щоб у команді на кожну позицію було щонайменше два футболісти. Потрібна конкуренція. Хочеться, щоб у нас, тренерів, боліла голова від того кого поставить, ніж коли нікого ставити. Хочеться, щоб футболісти прогресували. Ми з «Інгульця-2» до тренувального процесу першої команди залучили кількох молодих футболістів. І далі будемо це робити, адже «Інгулець-2» для того і існує, щоб для першої команди награвати молодих виконавців. Ось така у нас вибудована піраміда. Ми не проти підсилити ще 1-2 позиції. Не все від нас залежить.

Ми ведемо перемовини з двома футболістами. Тільки час покаже коли вони до нашої команди приєднаються – цього літа чи взимку. Селекційна робота ніколи не припиняється. Наша ціль – Прем’єр-ліга України. Ми поступово до неї йдемо. «Інгулець» — молода команда, досвіду набираємося. Вірю, що «Інгулець» досягне своєї мети і буде в еліті українського футболу. Ми, тренери та футболісти, для цього прикладаємо максимум зусиль. Завдання максимум – здобувати перемогу у кожному матчі. Чемпіонат покаже – в цьому році вийдемо до Прем’єр-Ліги України чи у наступному.

- Коли складався план підготовки команди та перелік спарингів не було відомо, що у першому турі зіграємо з краматорським «Авангардом». Так склалося, що в останньому спарингу та першому офіційному матчі наступного сезону один і той же суперник. Не було бажання змінити спаринг-партнера у останньому контрольному матчі після жеребкування Чемпіонату України?

- Я не забобонна людина. Дійсно, ми ще місяць тому запланували спаринг з «Авангардом». Наставник «Авангарду» Олександр Косевич добре знає потенціал нашої команди. Ми їх теж. Нічого було скривати. Тиждень в цілому не змінить малюнку гри. Ми прийшли до рішення не відміняти контрольний матч, який вийшов досить бойовим. Обидві команди мали нагоди, щоб відзначитися. Через тиждень ми знову зустрінемося і подивимося як ми підготувалися.