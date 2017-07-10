Кендзера вылетел в Киев, чтобы пройти медобследование в Динамо

Защитник «Леха» Томаш Кендзера вылетел в Киев для прохождения медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что польский футболист обойдется «Динамо» в 1,5 миллиона евро.
Напомним, Кендзера станет третьим игроком «Леха» после Лукаша Теодорчика и Тамаша Кадара, который перейдет в «Динамо».
F-MG i Tomek Kędziora w drodze na testy medyczne. pic.twitter.com/baWaKnCMv4— F-MG.com (@fmg_agent) 10 липня 2017 р.
Источник — Twitter
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