Кендзера вылетел в Киев, чтобы пройти медобследование в Динамо

Те що я встиг побачити: 5-й сет із рахунку 9-9 по геймах (ігровий час 4:00), то перемога люксембу...

30 ейсів за 66 геймів це реально мало. Подача в Мюллєра звичайна, а от впевненість, психологічна ...

в кінцівці 5-го сета в Надаля удари зовсім не йшли-Мюллєр був більш впевненим

и что же там по законам, есть закон у нас, который запрещает ФИФА исключать клубы из своих соревн...

100% Тут дехто ніяк не може зрозуміти, що часи, коли ФІФА УЄФА та національні федерації важали с...