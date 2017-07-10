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Кендзера вылетел в Киев, чтобы пройти медобследование в Динамо

Защитник «Леха» близок к подписанию контракта с киевлянами

  • 10.07.2017 23:39
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przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера
© przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера

Защитник «Леха» Томаш Кендзера вылетел в Киев для прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что польский футболист обойдется «Динамо» в 1,5 миллиона евро.

Напомним, Кендзера станет третьим игроком «Леха» после Лукаша Теодорчика и Тамаша Кадара, который перейдет в «Динамо».

Источник — Twitter

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