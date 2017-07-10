Зірка підписала вихованця Динамо

в кінцівці 5-го сета в Надаля удари зовсім не йшли-Мюллєр був більш впевненим

30 ейсів за 66 геймів це реально мало. Подача в Мюллєра звичайна, а от впевненість, психологічна ...

Те що я встиг побачити: 5-й сет із рахунку 9-9 по геймах (ігровий час 4:00), то перемога люксембу...