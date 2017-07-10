Зірка підписала вихованця Динамо

Кропивницька «Зірка» підсилилася іще одним футболістом. Контракт з клубом підписав 24-річний нападник, вихованець академії київського «Динамо» Вячеслав Панфілов.
Він пройшов крізь усю структуру столичного клубу, крім першої команди. Також виступав у складі ужгородської «Говерли» та рівненського «Вереса». Крім того в його активі чотири поєдинки у футболці збірної України U-18.
Источник — Sport.ua
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