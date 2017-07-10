Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о будущем Сергея Рыбалки и Романа Яремчука в «Динамо».

«На сегодняшний момент Рыбалка проигрывает конкуренцию, на мой взгляд, тем ребятам, которые играют на его позиции. Уже разговаривал с ним на этом сборе и высказал ему свое видение ситуации.

От него тоже многое зависит в плане выбора. Оставаться здесь и до конца биться за место в составе. Или поменять обстановку и играть в другом клубе

Также хочу сказать, что Яремчук точно уходит в аренду», - сказал Хацкевич.

Наставник киевлян подтвердил информацию о том, что Евгения Макаренко не будет в «Динамо».

Макаренко хочу поздравить, у него ребенок родился недавно. Это хорошее событие в жизни каждого человека. Он все же позвонил мне чуть позже назначенного срока и высказал свою позицию.

Я ее воспринял, я уважаю его решение: в «Динамо» его не будет», – заявил белорусский специалист.