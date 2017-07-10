Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ХАЦКЕВИЧ: «Рыбалка проигрывает конкуренцию, Яремчук уходит в аренду»

Наставник киевского «Динамо» – о комплектации команды

  • 10.07.2017 22:09
  • 1265 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о будущем Сергея Рыбалки и Романа Яремчука в «Динамо».

«На сегодняшний момент Рыбалка проигрывает конкуренцию, на мой взгляд, тем ребятам, которые играют на его позиции. Уже разговаривал с ним на этом сборе и высказал ему свое видение ситуации.

От него тоже многое зависит в плане выбора. Оставаться здесь и до конца биться за место в составе. Или поменять обстановку и играть в другом клубе

Также хочу сказать, что Яремчук точно уходит в аренду», - сказал Хацкевич.

Наставник киевлян подтвердил информацию о том, что Евгения Макаренко не будет в «Динамо».

Макаренко хочу поздравить, у него ребенок родился недавно. Это хорошее событие в жизни каждого человека. Он все же позвонил мне чуть позже назначенного срока и высказал свою позицию.

Я ее воспринял, я уважаю его решение: в «Динамо» его не будет», – заявил белорусский специалист.

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.