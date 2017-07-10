Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о будущем Сергея Рыбалки и Романа Яремчука в «Динамо».
«На сегодняшний момент Рыбалка проигрывает конкуренцию, на мой взгляд, тем ребятам, которые играют на его позиции. Уже разговаривал с ним на этом сборе и высказал ему свое видение ситуации.
От него тоже многое зависит в плане выбора. Оставаться здесь и до конца биться за место в составе. Или поменять обстановку и играть в другом клубе
Также хочу сказать, что Яремчук точно уходит в аренду», - сказал Хацкевич.
Наставник киевлян подтвердил информацию о том, что Евгения Макаренко не будет в «Динамо».
Макаренко хочу поздравить, у него ребенок родился недавно. Это хорошее событие в жизни каждого человека. Он все же позвонил мне чуть позже назначенного срока и высказал свою позицию.
Я ее воспринял, я уважаю его решение: в «Динамо» его не будет», – заявил белорусский специалист.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.