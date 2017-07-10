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Тарас Качараба приєднався до складу Зірки

22-річний захисник буде виступати на умовах оренди, термін якої розрахований на 1 рік.

  • 10.07.2017 21:48
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ФК Шахтер. Тарас Качараба
© ФК Шахтер. Тарас Качараба

Черговим новачком кропивницької «Зірки» в літнє міжсезоння став молодий 22-річний захисник Тарас Качараба.

Права на гравця належать донецькому «Шахтарю», тож в «Зірці» Качараба буде виступати на умовах оренди, термін якої розрахований на 1 рік.

Додамо, що Тарас є вихованцем львівської команди «УФК-Карпати», звідки в 2012 році перебрався до «Шахтаря». Грав за «Шахтар-3» та молодіжний склад донеччан. У 2014 році був орендований ужгородською «Говерлою». Останній сезон провів у складі «Шахтаря» U-21.

Источник — ФК Звезда

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