Тарас Качараба приєднався до складу Зірки

Хоть, Хук уже далеко не в лучших своих формах, но я с ним согласен. Этот бой покажет реальную сил...

Вашими статтями ви годуєте тролей, які зразу збіглись як мухи на певний продукт життєдіяльності

Шановні редактори сайту! Будь-ласка думайте як пишете і що пишете. Якщо офіційно є заборона на ре...

похоже Карпаты решили стартануть как минимум с -12 !

Они, Карпаты в лице чудака на букву "м", решили подставить ФФУ, ну а потом и до междуна...