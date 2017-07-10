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Карпаты дозаявили Перейру и Дебелко, несмотря на трансферный бан

Львовяне считают, что ФФУ должна руководствоваться решением суда общей юрисдикции

  • 10.07.2017 21:02
  • 1566 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Карпаты. Федерико Перейра
© ФК Карпаты. Федерико Перейра

Львовские «Карпаты» внесли в заявку на Премьер-лигу двоих своих новичков, несмотря на запрет регистрировать новых игроков.

В состав львовской команды дозаявлены защитник Федерико Перейра и форвард Роман Дебелко.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» не считают трансферный бан за долги перед бывшим игроком Владимиром Гудымой легитимным. Львовская команда предъявлет в качестве доказательства решение суда общей юрисдикции, который запретил ФФУ выносить любые решения по данному вопросу до рассмотрения дел.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.07.2017 21:10
    +2
    бардак розвели у ффу ....
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    Андрей
      Андрей, 10.07.2017 21:12
    +7
    Похоже у Десны ещё есть шансы попасть в премьер лигу)
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    alessandro13
    online
      alessandro13, 10.07.2017 21:31
    -1
    А шо же это за "бан" такой?!
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 10.07.2017 21:33
    +2
    alessandro13, 10.07.2017 21:31
    А шо же это за "бан" такой?!

    заперт на регистрацию новых игроков до выплаты долгов старым
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 10.07.2017 21:33
    +1
    *запрет
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    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.07.2017 21:48
    +3
    история про карпаты и президента их на этой неделе - от "я бы купил месси за 3 ляма" до "клуб лишили проф статуса"
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    pinboll
    online
      pinboll, 10.07.2017 22:00
    0
    Они, Карпаты в лице чудака на букву "м", решили подставить ФФУ, ну а потом и до международных санкций не далеко.
    А ФФУ молчит в тряпочку. Скорее всего под чьим то натиском. Иначе это называется всеобщая шизофрения.
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    GR1Fon
      GR1Fon, 10.07.2017 22:09
    0
    похоже Карпаты решили стартануть как минимум с -12 !
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.07.2017 22:10
    -1
    Шановні редактори сайту! Будь-ласка думайте як пишете і що пишете. Якщо офіційно є заборона на реєстрацію нових футболістів (бан), то відповідно нові гравці в заявці на сезон не могли б ніяк появитись. А то з вашої статті виходить, що хтось увірвався в сереверну УПЛ і без дозволу вніс нових гравців в заявку. Будь-ласка не ставайте повністю жовтим бульварним сайтом. Ніде офіційно від жодної посадової особи ФФУ чи УПЛ ніколи не було інфи що на Карпати накладений трансферний бан.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.07.2017 22:11
    -1
    Вашими статтями ви годуєте тролей, які зразу збіглись як мухи на певний продукт життєдіяльності
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