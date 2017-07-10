Карпаты дозаявили Перейру и Дебелко, несмотря на трансферный бан

Львовские «Карпаты» внесли в заявку на Премьер-лигу двоих своих новичков, несмотря на запрет регистрировать новых игроков.
В состав львовской команды дозаявлены защитник Федерико Перейра и форвард Роман Дебелко.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» не считают трансферный бан за долги перед бывшим игроком Владимиром Гудымой легитимным. Львовская команда предъявлет в качестве доказательства решение суда общей юрисдикции, который запретил ФФУ выносить любые решения по данному вопросу до рассмотрения дел.
Источник — Sport.ua
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заперт на регистрацию новых игроков до выплаты долгов старым
А ФФУ молчит в тряпочку. Скорее всего под чьим то натиском. Иначе это называется всеобщая шизофрения.
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