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Бывший игрок Краснодара покончил жизнь самоубийством

Адриано Кокоскерия повесился в собственном доме

  • 10.07.2017 20:44
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kremlinpress.com. Адриано Кокоскерия
© kremlinpress.com. Адриано Кокоскерия

Бывший футболист «Краснодара» Адриано Кокоскерия в конце июня покончил с собой в собственном доме.

Сообщается, что 26-летний Кокоскерия оставил прощальную записку. Однако причины, побудившие спортсмена свести счеты с жизнью, пока не разглашаются.

В последнее время футболист выступал за футбольный клуб «Гагра». В сезоне-2016 он был признан лучшим нападающим чемпионата Абхазии.

Ранее Кокоскерия успел поиграть за волжскую «Энергию», «Сахалин», «Сочи» и керченский «Океан».

Источник — Newsru.com

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