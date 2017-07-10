Бывший игрок Краснодара покончил жизнь самоубийством

Бывший футболист «Краснодара» Адриано Кокоскерия в конце июня покончил с собой в собственном доме.



Сообщается, что 26-летний Кокоскерия оставил прощальную записку. Однако причины, побудившие спортсмена свести счеты с жизнью, пока не разглашаются.

В последнее время футболист выступал за футбольный клуб «Гагра». В сезоне-2016 он был признан лучшим нападающим чемпионата Абхазии.

Ранее Кокоскерия успел поиграть за волжскую «Энергию», «Сахалин», «Сочи» и керченский «Океан».