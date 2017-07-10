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Верес розгромив Волинь у контрольному поєдинку

Михайло Сергійчук відзначився дублем, ще один гол забив Руслан Степанюк

  • 10.07.2017 19:51
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НК Верес Ровно
© НК Верес Ровно

Контрольний матч проти луцької «Волині» став заключним для «Вереса» поєдинком у рамках навчально тренувальних зборів перед історичним стартом у чемпіонаті Української Прем’єр-ліги.

Зі стартових хвилин у складі номінальних господарів вийшли п’ятеро новачків. Це брати Геннадій та Євген Пасічі, Микола Іщенко, Роман Карасюк та Олександр Бандура. Ще для трьох, бразильця Леандро, француза Жуліана та Володимира Адамюка – ця гра стала останнім шансом проявити себе і підписати контракти із Народним Клубом. З-поміж тих, хто виступав за «Верес» у минулому сезоні – на полі з перших секунд матчу вийшли лише Валерій Кучеров, Сергій Борзенко та Руслан Степанюк.

«Волинь», яка новий сезон розпочне у Першій лізі, звітний поєдинок розпочала дещо краще. Вже в дебюті зустрічі після помилки Олександра Бандури на виході міг забивати Чорній – повз ворота.

Тривалий час «Вересу» було дуже непросто пристосуватися до високого і щільного пресингу у виконанні лучан. Втім, зрештою, рівняни почали все більше схиляти шальки терезів у свій бік.

Одразу три чудові нагоди відкрити рахунок втратив Руслан Степанюк. Наприкінці першої третини тайму він класно прибрав на швидкості опонента, але пробив несильно і у руки воротарю. Ще хвилин за п’ятнадцять Руслан не влучив у рамку воріт головою після верхової передачі справа та помилки на виході голкіпера «Волині».

А наприкінці першого тайму найкращий бомбардир Першої ліги минулого сезону не реалізував чистий вихід тет-а-тет із воротарем суперника (передачу віддавав Адамюк) – «Волинь» врятувала стійка.

Перед самою перервою на полі у складі «Вереса» з’явився Михайло Сергійчук, який також перебуває в таборі команди на оглядинах. Практично одразу шанс забити мав і він. Удар Михайла головою прийшовся вище воріт.

«Верес» продовжив створювати моменти і після перерви. Зрештою, Руслан Степанюк все ж вивів свою команду вперед у рахунку, реалізувавши класну діагональну передачу Євгена Пасіча.

Після цього автор гольової передачі поле покинув. Разом із своїм братом Геннадієм та бразильцем Леандро. Натомість, увійшли у гру представники старої гвардії: Антон Котляр, Ростислав Волошинович і Артур Западня.

Свій гол згодом організував і Михайло Сергійчук. Він вміло поставив спину захиснику «Волині» і змусив того сфолити у власному штрафному майданчику. Пенальті. Удар з точки Михайло Сергійчук виконав чітко – 2:0.

Ще за чотири хвилини Михайло Сергійчук оформив дубль. Асистентом у цьому епізоді виступив Антон Котляр.

Після цього гра почала нагадувати попередній контрольний матч проти молодіжки «Карпат», який «Верес» виграв – 6:0. Хет-трик міг оформити Михайло Сергійчук – «Волинь» виручив воротар. А згодом ударом впритул після передачі Руслана Степанюка міг забивати Сергій Борзенко – вище воріт.

Цей поєдинок став заключним для рівненської команди на другому тренувальному зборі. Сам же збір триватиме у Винниках орієнтовно до 14-го липня.

«Верес» - «Волинь» - 3:0 (0:0)
Голи: Степанюк (58), Сергійчук (72, з пенальті, 76)

10 липня 2017 року, Винники, стадіон імені Богдана Маркевича
Контрольний матч

«Верес»: Бандура – Адамюк, Борзенко, Іщенко, Леандро (Западня, 58), Є.Пасіч (Котляр, 58), Карасюк, Кучеров (Морозенко, 65), Г.Пасіч (Волошинович, 58), Жуліан (Сергійчук, 36), Степанюк (гравець на перегляді, 87).
Головний тренер: Юрій Вірт.

Источник — ФК Верес

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