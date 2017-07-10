ОФИЦИАЛЬНО: Ромелу Лукаку – игрок Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил подписание контракта с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку. Соглашение рассчитано на 5 лет с возможностью продления на один сезон.

Сумма сделки не называется. Ранее сообщалось, что «Эвертон» получит за бельгийского футболиста 75 миллионов фунтов.

Лукаку в минувшем сезоне провел 39 матчей, в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач.