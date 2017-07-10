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ОФИЦИАЛЬНО: Ромелу Лукаку – игрок Манчестер Юнайтед

Бельгийский форвард подписал пятилетний контракт

  • 10.07.2017 19:36
  • 1757 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Манчестер Юнайтед. Ромелу Лукаку
© ФК Манчестер Юнайтед. Ромелу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил подписание контракта с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку. Соглашение рассчитано на 5 лет с возможностью продления на один сезон.

Сумма сделки не называется. Ранее сообщалось, что «Эвертон» получит за бельгийского футболиста 75 миллионов фунтов.

Лукаку в минувшем сезоне провел 39 матчей, в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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Комментарии
    babovoz
    online
      babovoz, 10.07.2017 19:40
    0
    Поменялись с Эвертоном с Руни
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    Олег Хован
      Олег Хован, 10.07.2017 19:40
    0
    Отлично!. Ждем продолжения. Еще один громкий трансфер в МЮ должен состоятся этим летом.
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    anarhisstt
    anarhisstt, 10.07.2017 19:54
    -2
    Пипец... К черным французам уже как то привык... Но ,,бельгиец,, Ромелу Лукаку...
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    Maradona
      Maradona, 10.07.2017 20:35
    0
    Бассейн, а где же Погба?
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    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 10.07.2017 20:49
    0
    манька в этом году выиграет апл
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