ШАРАН: «До кінця сподівався, що будемо сіяними в Лізі Європи»

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран підвів підсумки навчально-тренувального збору.



- Ми вперше проводили збори в Нідерландах. В мене були деякі хвилювання стосовно контрольних матчів. Після того, як я дізнався, які у нас будуть спаринг-партнери, переживав щоб всі вони відбулися. За кілька днів до відльоту на збори, ми отримали підтвердження, що всі матчі відбудуться. Хочеться подякувати президенту ФК «Олександрія» Сергію Анатолійовичу Кузьменку за надану можливість провести збори в Нідерландах, де були створені чудові умови для роботи: готель і тренувальні поля розташовані в лісі, тому нічого не відволікало від футболу; гравці жили в будинках по одному, що дуже добре на період зборів; до того ж, хороше харчування. Окремо хочу подякувати компанію Evima football за організацію навчально-тренувальних зборів і спарингів з командами, високого рівня. Ми дуже задоволені контрольними поєдинками, тому що побачили прогрес у наших футболістів.



- На Вашу думку, який матч є показовим, що вказав на плюси та недоліки команди?

- Беззаперечно це матч з «Брюгге». Суперник досить високого рівня, рівня «Шахтаря» і «Динамо». Це був для нас хороший екзамен. Матч пройшов на великих швидкостях. Незважаючи на те, що ми програли 0:3, я залишився задоволений грою. Наші футболісти виконували всі установки, які ми від них вимагали. Пропущені голи, можливо, були не зовсім логічні, але багато небезпечних моментів біля наших воріт ми не побачили. Також можна відзначити зустріч зі «Стяуа». В цілому, всі поєдинки були хороші. Ми побачили зовсім інший рівень, в першу чергу, це боротьби і арбітражу. В Україні так не судять. Арбітри дають грати, коли на полі багато силової гри. Наші гравці це відчули в першому таймі матчу зі «Стяуа», але потім перебудувалися і грали агресивно так, як грав суперник. Не буду акцентувати увагу на поєдинку з аматорським клубом «Сільвольде», так як там ми працювали на атаку і хлопці були свіжі. Інші ж матчі проводилися після навантажень. З «Вітессом» ми провели непогану зустріч, це був перший серйозний суперник. Ми побачили зовсім інший рівень, коли, навіть, на товариські матчі збираються тисячі глядачів. Поєдинок з АЗ Алкмааром також додав досвіду, адже ми догравали в меншості, коли вилучили Василя Грицука. Василь зрозумів, що потрібно терпіти і як себе вести, коли арбітр дає грати. Хлопці в десятьох зіграли другий тайм 1:1. Я їм дуже вдячний за те, що вони проявили морально-вольові якості, тому що було видно, що фізичних сил не вистачає. Провести такі два поєдинки за два дні – це дуже серйозно. В останньому матчі проти «Панатінаїкоса» футболісти продемонстрували свої бійцівські якості. Деякі гравці зазнали ушкоджень, тому вони пропускали цю зустріч. Дуже приємно, що ми добилися позитивного результату і з хорошим настроєм повертаємося додому.



- На фоні дворазових тренувань, були такі періоди, що на навчально-тренувальних зборах футболісти витрачали багато фізичних сил, проводячи по два матчі за два дні. Чи встигнуть гравці відновитися за тиджень, до матчу з «Олімпіком?

- Ми розраховували, щоб всі гравці отримали однакове навантаження. Але на превеликий жаль, у всіх матчах не змогли б взяти участь Антон Шендрік та Артем Щедрий, тому ми викликали на збори гравця молодіжки – Тимура Стецькова, який справив хороше враження. За рахунок контрольних поєдинків ми хотіли, щоб хлопці набрались фізичних кондицій. Ми збираємося в середу (12-го липня), тому думаю футболісти відпочинуть вдома і відновляться.



- Поговоримо про Тимура Стецькова. Цей гравець наймолодший в команді, тим не менш, гравець отримав достатньо ігрового часу, навіть, виходячи на гру в основному складі. Як Ви оцінюєте дії молодого футболіста?

- Це молодий і перспективний гравець, який повинен прогресувати. За ним тренерський штаб вже давно спостерігає. Тимур себе добре проявив в домашньому матчі з «Кременем» перед відльотом в Нідерланди. Тому було прийнято рішення викликати його на збори з основною командою. Завдяки підтримці старших і досвідчених хлопців, він добре себе показав. Не будемо зараз багато говорити і забігати наперед. По приїзду в Олександрію з Тимуром ми підпишемо новий контракт на 2 роки і він перебуватиме в основній команді. Головне, що гравець на це згоден.



- Ви торкнулися теми лазарету. Окрім травмованих Антона Шендріка та Артема Щедрого, яка там ситуація?

- Мікротравми у Артема Поляруса та Андрія Бацули. Мене дуже здивував Валерій Бондаренко, який в матчі з АЗ «Алкмааром» зламав кість, а вчора перед поєдинком підійшов до мене і сказав, що він готовий грати. Такий випадок я зустрічаю вперше. Медицина в Нідерландах на дуже високому рівні. Вчора людина ходила зі зламаною рукою, а сьогодні вона може грати, і головне, що арбітр не заперечує.



- В літнє міжсезоння, в команді не було жодного гравця на перегляді. З новачками, які поповнили нашу команду, були підписані контракти ще до початку навчально-тренувальних зборів. Як ці гравці себе проявили?

- Дісно, це вперше ми не брали гравців на оглядини, а відразу підписали з гравцями контракти. Всі новобранці добре, а головне швидко, влилися в колектив. Це та п’ятірка, яку ми розраховували підписати, ще до завершення минулого сезону. Я вірю в цих хлопців, і впевнений, що вони допоможуть команді.



- Вболівальників цікавить питання: чому тики не дочекалися португальця Ірабісо?

- Як мені повідомили, спочатку у нього були проблеми з візою, тому ми його і не дочекалися. А згодом, ми вже не очікували на нього, а безпосередньо готувалися до чемпіонату. До того ж Владиславу Огірі надійшла пропозиція з Казахстану і ми вирішили його відпустити за згодою сторін. Тепер в нас в команді ще одне вакантне місце - позиція правого захисника. У нас вже є один футболіст «на олівці», ми ведемо з ним розмови і сподіваюся що він гратиме за нашу команду.



- Вже стало відомо, що на 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи «Олександрія» буде в кошику несіяних. Кого б Ви хотіли отримати в суперники?

- До кінця сподівався, що будемо сіяними. Звичайно, нам хотілося б пройти якомога далі, і я вважаю, що матчі на тренувальних зборах нам додадуть впевненості.



- Розпочинається новий сезон Української Прем’єр-Ліги. Вболівальники з нетерпінням очікують початку цієї події...

- Я переконаний, що наші вболівальники найкращі в Україні. Звичайно, хочеться, щоб побільше наших прихильників приходило на матчі, а не лише на «Шахтар» чи «Динамо». Зараз команда майже на 30% оновлена, тому гравцям потрібна підтримка наших вболівальників, а ми зі свого боку будемо намагатися в цьому сезоні більш агресивніше діяти в атаці та надійніше в обороні, над чим ми і працювали на зборах.