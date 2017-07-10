Бывший футболист Манчестер Юнайтед стал священником

Бывший футболист сборной Северной Ирландии клуба «Манчестер Юнайтед» Филипп Малрайн стал священником католической церкви в Доминиканском ордене.

Игрок, который зарабатывал по 600 тысяч фунтов в год, теперь дал обет бедности.

Филипп был рукоположен в Дублине архиепископом Иосифом Августином Ди Ноя, прибывшим из Рима специально для церемонии.

Малрайн дебютировал в «Манчестер Юнайтед» в 1997 году, пройдя через молодежную команду клуба, но не сумел надолго закрепиться в составе из-за преследовавших его травм.

Он завершил карьеру игрока в 2009 году и начал карьеру священнослужителя, поступив в Епархиальную семинарию Белфаста. Экс-футболист несколько лет изучал философию в местном университете, а затем отправился в Рим, где постиг азы теологии. Его приняли в Доминиканский орден в 2012 году.