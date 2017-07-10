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Бывший футболист Манчестер Юнайтед стал священником

Филипп Малрайн стал священником католической церкви в Доминиканском ордене

  • 10.07.2017 17:49
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Apic. Филипп Малрайн
© Apic. Филипп Малрайн
Бывший футболист сборной Северной Ирландии клуба «Манчестер Юнайтед» Филипп Малрайн стал священником католической церкви в Доминиканском ордене.
 
Игрок, который зарабатывал по 600 тысяч фунтов в год, теперь дал обет бедности.
 
Филипп был рукоположен в Дублине архиепископом Иосифом Августином Ди Ноя, прибывшим из Рима специально для церемонии.
 
Малрайн дебютировал в «Манчестер Юнайтед» в 1997 году, пройдя через молодежную команду клуба, но не сумел надолго закрепиться в составе из-за преследовавших его травм.
 
Он завершил карьеру игрока в 2009 году и начал карьеру священнослужителя, поступив в Епархиальную семинарию Белфаста. Экс-футболист несколько лет изучал философию в местном университете, а затем отправился в Рим, где постиг азы теологии. Его приняли в Доминиканский орден в 2012 году.
 
Напомним, что в украинском футболе также были прецеденты. Бывший футболист киевского «Динамо» Андрей Несмачный стал Свидетелем Иеговы, а бывший капитан одесского «Черноморца» Андрей Кирлик в 2009 году принял духовный сан и стал настоятелем Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы.

Источник — BBC

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