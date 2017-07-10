Челси в ближайшее время подпишет Морату

Лондонский «Челси» готов предложить мадридскому «Реалу» за 24-летнего Альваро Морату 80 миллионов евро.
Сделка может состояться в ближайшее время. Лондонский клуб подпишет с форвардом контракт на 4-5 лет. Зарплата футболиста будет составлять более 6 миллионов евро в год.
На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но «Реал» отказался продавать Морату за 80 миллионов евро, после чего английский клуб переключился на приобретение Ромелу Лукаку.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов расстаться с Моратой за 90 миллионов.
Источник — As.com
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