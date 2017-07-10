Челси в ближайшее время подпишет Морату

Могут построить, а могут и не построить. В 2013г например вполне серьезно хотели зимнию Олипмпиад...

С металлистом, который копия, все понятно. Вчера были лишь любители. Зато днепр, оригинал, не коп...

А зачем Гармашу та Лига чемпионов, сейчас ему главное деньги. Поздно ему карьеру начинать в Европ...

Сложный выбор. Не смешите - С учетом того, что Динамо очень слабое и дай Бог, чтобы попало в ЛЕ...

Но "клуб Сергея Реброва" - это оговорка.