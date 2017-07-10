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Челси в ближайшее время подпишет Морату

Лондонский клуб готов предложить «Реалу» 80 миллионов евро

  • 10.07.2017 17:30
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Getty Images. Альваро Мората
© Getty Images. Альваро Мората
Лондонский «Челси» готов предложить мадридскому «Реалу» за 24-летнего Альваро Морату 80 миллионов евро.
 
Сделка может состояться в ближайшее время. Лондонский клуб подпишет с форвардом контракт на 4-5 лет. Зарплата футболиста будет составлять более 6 миллионов евро в год.
 
На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но «Реал» отказался продавать Морату за 80 миллионов евро, после чего английский клуб переключился на приобретение Ромелу Лукаку.
 

Источник — As.com

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