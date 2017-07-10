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Аль-Ахли пытается купить Гармаша

Клуб Сергея Реброва начал переговоры по трансферу хавбека «бело-синих»

  • 10.07.2017 16:48
  • 2067 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Денис Гармаш (слева)
© Getty Images. Денис Гармаш (слева)
Саудовский «Аль-Ахли» начал переговоры по трансферу 27-летнего игрока киевского «Динамо» Дениса Гармаша. Коуч клуба Сергей Ребров планирует усилить позицию центрального полузащитника. Кроме Гармаша «Аль-Ахли» ведет переговоры с футболистом «Зенита» Маурисио. 
 
Напомним, Сергей Ребров возглавил «Аль-Ахли» в конце июня. Украинский коуч будет получать 2,4 миллиона евро в год.
 
В прошедшем сезоне Премьер-лиги Денис Гармаш провел 29 матчей и забил 9 мячей.

Источник — Twitter

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Комментарии
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 10.07.2017 17:00
    0
    Это будет явное ослабление для Динамо. Денису нужно определится, что для него важнее, арабские деньги или возможность играть в Лиге Чемпионов....
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    Ossa8860
      Ossa8860, 10.07.2017 17:32
    +2
    Но "клуб Сергея Реброва" - это оговорка.
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    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 10.07.2017 17:37
    +3
    Сложный выбор. Не смешите - С учетом того, что Динамо очень слабое и дай Бог, чтобы попало в ЛЕ с третьего места. Не говоря уже о том, что может пролететь на стадии квалификаций. Тьфу-тьфу.....

    Как прошлая ЛЧ отразилась на ком то из украинцев ДК и на самом клубе? Много наших ушло по евро чемпам? Много дивидендов кроме бонусов за участие в лиге? Не припомню...
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    lenares83
    online
      lenares83, 10.07.2017 17:51
    +1
    А зачем Гармашу та Лига чемпионов, сейчас ему главное деньги. Поздно ему карьеру начинать в Европе, да и не возьмут, если ехать туда то надо в раннем возрасте, как там Зинченко, Шева,а если поздно то опыт Коноплянки показывает что не привыкают.
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