Аль-Ахли пытается купить Гармаша

Саудовский «Аль-Ахли» начал переговоры по трансферу 27-летнего игрока киевского «Динамо» Дениса Гармаша. Коуч клуба Сергей Ребров планирует усилить позицию центрального полузащитника. Кроме Гармаша «Аль-Ахли» ведет переговоры с футболистом «Зенита» Маурисио.
Напомним, Сергей Ребров возглавил «Аль-Ахли» в конце июня. Украинский коуч будет получать 2,4 миллиона евро в год.
В прошедшем сезоне Премьер-лиги Денис Гармаш провел 29 матчей и забил 9 мячей.
Источник — Twitter
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Как прошлая ЛЧ отразилась на ком то из украинцев ДК и на самом клубе? Много наших ушло по евро чемпам? Много дивидендов кроме бонусов за участие в лиге? Не припомню...
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