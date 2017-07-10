Гошкодеря подписал контракт с Окжетпесом

Экс-полузащитник «Олимпика» Виталий Гошкодеря подписал контракт с казахстанским клубом «Окжетпес». В новый клуб хавбек перешел на правах свободного агента.
Заметим, что Гошкодеря является универсальным игроком, способным качественно закрыть позицию, как на фланге, так и в центре полузащиты.
В минувшем сезоне Виталий Гошкодеря сыграл за «Олимпик» в 29 матчах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. На прошлой неделе Гошкодеря покинул донецкий клуб.
По итогам прошлого чемпионата Украины команда Романа Санжара добилась права представить страну в Лиге Европы. Однако летом участник еврокубков лишился целого ряда исполнителей, которые были творцами исторического успеха.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.