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Гошкодеря подписал контракт с Окжетпесом

Украинский футболист продолжит карьеру в казахстанском клубе

  • 10.07.2017 16:27
  • 320 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Олимпик. Виталий Гошкодеря
© ФК Олимпик. Виталий Гошкодеря
Экс-полузащитник «Олимпика» Виталий Гошкодеря подписал контракт с казахстанским клубом «Окжетпес». В новый клуб хавбек перешел на правах свободного агента. 
 
Заметим, что Гошкодеря является универсальным игроком, способным качественно закрыть позицию, как на фланге, так и в центре полузащиты. 
 
В минувшем сезоне Виталий Гошкодеря сыграл за «Олимпик» в 29 матчах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. На прошлой неделе Гошкодеря покинул донецкий клуб.
 
По итогам прошлого чемпионата Украины команда Романа Санжара добилась права представить страну в Лиге Европы. Однако летом участник еврокубков лишился целого ряда исполнителей, которые были творцами исторического успеха.

Источник — Footboom

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Комментарии
    ram-le
    online
    ram-le, 10.07.2017 16:47
    +1
    Это ж как плохи дела в команде, что люди не хотят играть в ЛЕ и едут в Казахстан. Для меня это всегда была фейковая команда.
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