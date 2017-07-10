Экс-коуч Полтавы возглавит Николаев

Бывший наставник «Полтавы» Юрий Ярошенко в ближайшее время станет главным тренером «Николаева».
Уроженец Киева сменит у руля николаевской команды Руслана Забранского, который, в свою очередь, займет пост спортивного директора клуба.
Последним местом работы Ярошенко была «Полтава», которую 55-летний специалист покинул в конце прошлого сезона.
Напомним, вчера «Николаев» обыграл одесский «Черноморец» в товарищеском матче.
Источник — MatchDay
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