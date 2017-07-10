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Экс-коуч Полтавы возглавит Николаев

Юрий Ярошенко сменит у руля николаевской команды Руслана Забранского

  • 10.07.2017 16:15
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goldtalant.com.ua. Юрий Ярошенко
© goldtalant.com.ua. Юрий Ярошенко
Бывший наставник «Полтавы» Юрий Ярошенко в ближайшее время станет главным тренером «Николаева».
 
Уроженец Киева сменит у руля николаевской команды Руслана Забранского, который, в свою очередь, займет пост спортивного директора клуба.
 
Последним местом работы Ярошенко была «Полтава», которую 55-летний специалист покинул в конце прошлого сезона.
 

Источник — MatchDay

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