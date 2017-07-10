Днепр и СК Днепр-1 тренируются на одной базе в Приднепровске

ФК «Днепр», пониженный во Вторую лигу за долги, и новосозданный СК «Днепр-1» тренируются на одной базе в Приднепровске.

Ранее на этой базе работали три команды ФК «Днепр»: главная и юношеские - U-21 и U-19, — но сейчас там обитают две команды разных клубов.

Формально клубы между собой ничего не связывает, тем не менее, перед началом сезона из ФК «Днепр» в СК «Днепр-1» перешли тренерский штаб во главе с Дмитрием Михайленко и почти весь состав футболистов с Евгением Чеберячко, Сергеем Кравченко и Владимиром Полевым.

Кроме того, почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза заявил, что академия ФК «Днепр» тоже перейдет в структуру нового клуба. Стадион «Днепр Арена» заявлен им как основной для участия во Второй лиге («Метеор» – резервным).

Кому принадлежит сейчас база в Приднепровске – доподлинно неизвестно. Хотя сам Береза несколько дней назад говорил, что она принадлежит государству, а СК «Днепр-1» претендует на то, чтобы взять ее субаренду.