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Днепр и СК Днепр-1 тренируются на одной базе в Приднепровске

На одной базе обитают две команды разных клубов

  • 10.07.2017 15:52
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stadiums.at.ua
© stadiums.at.ua
ФК «Днепр», пониженный во Вторую лигу за долги, и новосозданный СК «Днепр-1» тренируются на одной базе в Приднепровске.
Ранее на этой базе работали три команды ФК «Днепр»: главная и юношеские - U-21 и U-19, — но сейчас там обитают две команды разных клубов.
 
Формально клубы между собой ничего не связывает, тем не менее, перед началом сезона из ФК «Днепр» в СК «Днепр-1» перешли тренерский штаб во главе с Дмитрием Михайленко и почти весь состав футболистов с Евгением Чеберячко, Сергеем Кравченко и Владимиром Полевым.
 
Кроме того, почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза заявил, что академия ФК «Днепр» тоже перейдет в структуру нового клуба. Стадион «Днепр Арена» заявлен им как основной для участия во Второй лиге («Метеор» – резервным).
 
Кому принадлежит сейчас база в Приднепровске – доподлинно неизвестно. Хотя сам Береза несколько дней назад говорил, что она принадлежит государству, а СК «Днепр-1» претендует на то, чтобы взять ее субаренду.
 
Вчера СК «Днепр-1» провел свой первый матч в истории, разгромив на «Днепр Арене» «Буковину» со счетом 5:0 в рамках 1-го раунда Кубка Украины. В то же время, ФК «Днепр» под руководством Александра Поклонского в овертайме проиграл аматорскому клубу «Демня» (1:2) и вылетел из турнира.
 

Источник — Sportarena

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