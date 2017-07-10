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Жемчужина подписала Диденко

35-летний экс-футболист луцкой «Волыни» продолжит карьеру в клубе-дебютанте Первой лиги

  • 10.07.2017 15:20
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ФК Волынь. Анатолий Диденко (справа)
© ФК Волынь. Анатолий Диденко (справа)

Нападающий Анатолий Диденко подписал контракт с одесской «Жемчужиной». О деталях контракта пока не известно.

Последним местом работы 35-летнего футболиста была «Волынь». В прошедшем сезоне за луцкий клуб Диденко сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Жемчужина» стала чемпионом Второй лиги и впервые в истории вышла в Первую лигу чемпионата Украины.

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