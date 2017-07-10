Жемчужина подписала Диденко

Нападающий Анатолий Диденко подписал контракт с одесской «Жемчужиной». О деталях контракта пока не известно.
Последним местом работы 35-летнего футболиста была «Волынь». В прошедшем сезоне за луцкий клуб Диденко сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Жемчужина» стала чемпионом Второй лиги и впервые в истории вышла в Первую лигу чемпионата Украины.
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