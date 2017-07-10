Жемчужина подписала Диденко

Да я как-то о Динамо сейчас и не думаю, а за пожелания спасибо! С меня хватит возвращения хотя бы...

alessandro13, 10.07.2017 16:16 P.S. Надеюсь, что, касательно юридического вопроса, я всё внятно о...

Да точно так же. Лупить что есть силы по любому мячу. При таком стиле игры покрытие не имеет знач...

Це перемога).

Очень интересно, как будет играть Остапенко на харде. То что на грунте и траве она умеет уже ясно...

Дуже прикро.Будемо тренуватися.

Жаль, но сегодня особых шансов не было. Единственный раз в матче Остапенко дала слабину, ведя 5:2...

Какая то упитанная прибалтийская шпрота!