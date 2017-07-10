Артем КРАВЕЦ: «Возвращаюсь в Украину и буду работать с Динамо»

Практически двухнедельный курс реабилитации форварда киевского «Динамо» Артема Кравца подходит к концу.
«Во вторник я возвращаюсь в Украину и буду работать с командой», — рассказал Кравец.
Напомним, что Кравец находился в Сербии у всемирно известного физиотерапевта из-за старой травмы голеностопа, которая помешала ему сыграть в матче против Финляндии.
Источник — zbirna.com
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