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Артем КРАВЕЦ: «Возвращаюсь в Украину и буду работать с Динамо»

Нападающий «бело-синих» завтра вернется в расположение клуба

  • 10.07.2017 14:52
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Getty Images. Артем Кравец
© Getty Images. Артем Кравец
Практически двухнедельный курс реабилитации форварда киевского «Динамо» Артема Кравца подходит к концу. 
 
«Во вторник я возвращаюсь в Украину и буду работать с командой», — рассказал Кравец.
 

Источник — zbirna.com

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