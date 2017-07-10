Алексей ХАХЛЕВ: «Верес экстренно ищет телетранслятора»

«Верес» был неприятно удивлен результатами переговоров с телеканалом «UА-Перший» и телевизионным пулом, который снова не удалось создать в Премьер-Лиге. По словам Алексея Хахлева, сейчас клуб в срочном порядке вынужден выходить на других трансляторов.

«Экстренно мы напрямую вышли на телекомпании - группу компаний ТРК «Украина» и на «1+1». Состоялась первая стадия переговоров. Мы предоставили свои предложения. Думаю, что финализируем окончательные договоренности в течение недели», - сказал президент «Вереса».

Сначала «Верес» надеялся на формат пула УПЛ, в котором домашние поединки ровенчан транслировал бы «UA-Перший». Это устраивало клуб, потому что покрытие канала в области наиболее широко из всех украинских каналов.

«Кроме того, финансовые показатели пула и распределение между командами нас также удовлетворяли. Мотивирующий было распределение. Ситуацию спасает то, что первый матч «Верес» проводит на выезде, в Мариуполе, поэтому надеемся подписать соглашение вовремя. Критериями выбора будет финансовый и покрытие канала».