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Алексей ХАХЛЕВ: «Верес экстренно ищет телетранслятора»

Президент клуба рассказал о срыве переговоров с «UА-Перший» и о критериях поиска транслятора матчей

  • 10.07.2017 14:37
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shahta.org. Алексей Хахлев
© shahta.org. Алексей Хахлев
«Верес» был неприятно удивлен результатами переговоров с телеканалом «UА-Перший» и телевизионным пулом, который снова не удалось создать в Премьер-Лиге. По словам Алексея Хахлева, сейчас клуб в срочном порядке вынужден выходить на других трансляторов.
 
«Экстренно мы напрямую вышли на телекомпании - группу компаний ТРК «Украина» и на «1+1». Состоялась первая стадия переговоров. Мы предоставили свои предложения. Думаю, что финализируем окончательные договоренности в течение недели», - сказал президент «Вереса».
 
Сначала «Верес» надеялся на формат пула УПЛ, в котором домашние поединки ровенчан транслировал бы «UA-Перший». Это устраивало клуб, потому что покрытие канала в области наиболее широко из всех украинских каналов.
 
«Кроме того, финансовые показатели пула и распределение между командами нас также удовлетворяли. Мотивирующий было распределение. Ситуацию спасает то, что первый матч «Верес» проводит на выезде, в Мариуполе, поэтому надеемся подписать соглашение вовремя. Критериями выбора будет финансовый и покрытие канала».
 
Напомним, сегодня президент УПЛ Владимир Генинсон обратил внимание, что три клуба могут остаться без телетранслятора.

Источник — Sportarena

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