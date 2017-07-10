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Владимир ГЕНИНСОН: «Три клуба могут остаться без телетранслятора»

Президент УПЛ – о трансляции матчей чемпионата Украины

  • 10.07.2017 14:17
  • 603 просмотров
  • 6 комментария
Метки
sportstatist.com. Владимир Генинсон
© sportstatist.com. Владимир Генинсон

О создании единого телепула речь уже даже не идет.

«Есть шесть клубов, которые анонсировали трансляции на телеканалах «Футбол». Это «Шахтер», «Мариуполь», «Ворскла», «Олимпик» и «Черноморец». По шестому еще идут переговоры. Три клуба могут остаться без трансляторов.

Если телеканал «Футбол» захочет спасти эти три клуба, чтобы их зрители видели трансляции, то он это сделает. С другой стороны, «Плюсы» тоже могут договориться с ними. Каждый клуб ведет переговоры сам, мы можем только помочь, но мы не можем настаивать и заставлять их вместе с телетрансляторами.

Если будут трансляции, то они должны быть достойными по качеству. Если не в HD, то хотя бы с единой графикой, 12:16 камер минимум, с независимыми комментаторами – есть много вводных», – сказал Генинсон.

Ранее была информация, что UA:Перший не будет транслировать матчи УПЛ.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Dima Any
      Dima Any, 10.07.2017 14:23
    +7
    " с независимыми комментаторами" - тоді телеканал футбол точно не має права бути телетранслятором )))
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    avanta88
      avanta88, 10.07.2017 14:24
    +3
    независимые каналы, независимые комментаторы, которые будут видеть запеклу боротьбу в матчах Шахтар - Мариуполь))
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 10.07.2017 14:25
    -1
    Мафія ламає Карпати і Динамо йти на канал татарина...

    Всі мають потім слухати тільки "експертів незалежних" лєонєнка і пє.нісова!
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 10.07.2017 14:27
    0
    Скоро УПЛ перетворять в змагання Шахтаря зі своїми фарм - клубами (Зоря, Маріуроль, Олімпік і так далі).......
    А "незалежні єксперти пєніслв і лєонєнка" будуть славити татарина і його вялікій клуб....
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    mavast
      mavast, 10.07.2017 14:32
    0
    А як Чорноморець? На футболках носив 2+2, а тепер на хвутбол 1/2
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    Dima Any
      Dima Any, 10.07.2017 14:40
    +1
    LembergWestUkraine, 10.07.2017 14:25
    Мафія ламає Карпати і Динамо йти на канал татарина...Всі мають потім слухати тільки "експертів незалежних" лєонєнка і пє.нісова!
    Карпати і Динамо мають свого телетранслятора , група 1+1 , тут мова йде про інші три клуби які ще не визначилися. Чувак , в мене таке враження , що ти просто пише " аби щось ляпнути"
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