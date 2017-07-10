Владимир ГЕНИНСОН: «Три клуба могут остаться без телетранслятора»

О создании единого телепула речь уже даже не идет.

«Есть шесть клубов, которые анонсировали трансляции на телеканалах «Футбол». Это «Шахтер», «Мариуполь», «Ворскла», «Олимпик» и «Черноморец». По шестому еще идут переговоры. Три клуба могут остаться без трансляторов.

Если телеканал «Футбол» захочет спасти эти три клуба, чтобы их зрители видели трансляции, то он это сделает. С другой стороны, «Плюсы» тоже могут договориться с ними. Каждый клуб ведет переговоры сам, мы можем только помочь, но мы не можем настаивать и заставлять их вместе с телетрансляторами.

Если будут трансляции, то они должны быть достойными по качеству. Если не в HD, то хотя бы с единой графикой, 12:16 камер минимум, с независимыми комментаторами – есть много вводных», – сказал Генинсон.

Ранее была информация, что UA:Перший не будет транслировать матчи УПЛ.